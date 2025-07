Il patrimonio di Hulk Hogan: quanto era ricco il leggendario wrestler

L'eredità di Hulk Hogan e il divorzio che l'ha travolto

Il portafoglio finanziario di Hogan è stato influenzato in modo significativo sia da guadagni impressionanti che da perdite sostanziali. All'apice della sua fama nel wrestling, negli anni '80 e '90, Hogan era uno dei wrestler professionisti più pagati al mondo. Ha recitato in importanti storyline sia per la WWE che per la WCW ed è stato spesso il volto di promozioni di wrestling globali. Come parte del suo accordo con le leggende della WWE e della continua concessione in licenza del suo marchio, si dice che abbia guadagnato circa 2,5 milioni di dollari all'anno negli ultimi anni, integrati da iniziative imprenditoriali e sponsorizzazioni di marchi. A far crescere il suo patrimonio è stata la causa intentata nel 2016 contro Gawker.com, che inizialmente gli ha riconosciuto un risarcimento di ben 140 milioni di dollari dopo che il sito aveva pubblicato un filmato privato senza il suo consenso. Successivamente l'importo dell'accordo è stato ridotto prima delle imposte e Hogan avrebbe ricevuto circa 31 milioni di dollari. Allo stesso tempo il divorzio dall'ex moglie Linda Hogan ha avuto un impatto significativo sul suo patrimonio netto. È stato costretto a separarsi dal 70% delle attività liquide della coppia, a pagare 3 milioni di dollari in contanti per accordi patrimoniali e a cedere il 40% della proprietà di diverse delle sue attività. Un duro colpo finanziario che ha di fatto cancellato una parte sostanziale del suo patrimonio.

Non solo wrestling nella carriera di Hulk Hogan

Fuori dal ring, Hogan si è dato da fare nel mondo dello spettacolo. Ha recitato in diversi film, tra cui Rocky III, e nel 2005 ha lanciato il reality show Hogan Knows Best su VH1. In quattro stagioni ha offerto uno sguardo dietro le quinte della sua vita familiare e lavorativa. Si è anche avventurato nel mondo degli affari con Hogan's Beach Shop e in seguito con Hogan's Hangout. Sebbene una delle sue aziende abbia interrotto i rapporti con lui nel 2015 a seguito di uno scandalo riguardante registrazioni trapelate, ha continuato a gestire punti vendita al dettaglio a Clearwater e Orlando, in Florida, rinnovando il marchio ed espandendo la sua presenza al dettaglio. Nel corso della sua carriera, Hogan ha anche sponsorizzato marchi come Honey Nut Cheerios, 1-800 LoanMart e Carma HoldCo. Una delle iniziative più insolite è stata la promozione di Pastamania di Hulk Hogan, un marchio alimentare di breve durata diffuso durante il suo periodo nella WCW. Nonostante controversie e sfide personali, Hulk Hogan è rimasto una forza culturale in America e non solo. Il suo patrimonio netto, stimato in 25 milioni di dollari al momento della sua morte, è la testimonianza di una lunga e variegata carriera che ha cambiato per sempre il volto del wrestling professionistico.