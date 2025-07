Un soldato sudcoreano batte il record mondiale di trazioni alla sbarra e un dettaglio emoziona

In una dimostrazione sbalorditiva di grinta e forza, il sudcoreano Oh Yohan ha conquistato il record mondiale per il maggior numero di trazioni completate in 24 ore. Il suo conteggio finale? Un incredibile 11.707 ripetizioni. Per darvi un'idea migliore dell'impresa: sono quasi otto trazioni al minuto, per un giorno intero . Ma questa è stata più di una semplice impresa di resistenza fisica: è stato un sentito omaggio al servizio militare, all'orgoglio nazionale e alla trasformazione personale. Ciò che rende questo risultato ancora più straordinario è la storia che c'è dietro: gli insuccessi, il simbolismo e la motivazione profondamente personale che ha guidato ogni ripetizione. Il Guinness World Records Institute riporta: "Il viaggio da record di Oh Yohan è iniziato nel 2019, durante il servizio militare. Ispirato da un precedente detentore di un record, ma anche spinto dalla crescente competizione, ha superato i suoi dubbi con il sostegno incrollabile della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi commilitoni. Dopo anni di addestramento e una massacrante sfida di 24 ore, ha raggiunto questo prestigioso traguardo, dedicandolo con orgoglio alla sua unità militare, che ha plasmato la sua disciplina, la sua forza e la sua determinazione".

Nuovo record mondiale di trazioni alla sbarra-pull up

Oh Yohan, classe 1994, aveva già stabilito un record nelle trazioni con 8.707 ripetizioni, ma il record era stato poi battuto nel giro di una settimana. Successivamente ha iniziato a prepararsi per un nuovo tentativo, per superare ancora una volta se stesso. Oh Yohan non puntava solo a battere un record: ha scelto di fermarsi a 11.707 trazioni appositamente per onorare la sua unità militare: il 707° Gruppo di missioni speciali della Repubblica di Corea. "Volevo dimostrare che i soldati della Repubblica di Corea sono forti", ha dichiarato ai giornalisti dopo l'impresa. Il suo conteggio era volutamente simbolico, con il "707" finale a rendere omaggio al gruppo militare d'élite che ha plasmato la sua identità di soldato.

Una prova di volontà umana

Le trazioni sono ampiamente considerate una delle misure più pure per misurare la forza e la resistenza muscolare della parte superiore del corpo. Ma farne quasi 12mila in un giorno eleva l'esercizio al rango di forza mentale. Storicamente, questo record è stato inseguito da alcuni degli atleti più in forma al mondo. L'australiano Caine Eckstein aveva già raggiunto quota 7.620 nel 2016, e il veterano della Marina statunitense Michael McCastle ne aveva raggiunti 5.804 nel 2015. Ciò che distingue Oh non sono solo i suoi numeri, ma la sua motivazione. Non si è allenato solo per vincere, si è allenato per onorare qualcosa di più grande di lui.