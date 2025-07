Le celebrità muoiono davvero in gruppi di 3? "La teoria della morte è realtà"  

Il mese di luglio 2025 è iniziato con una nota straziante, dopo la morte di numerose celebrità. Da attori a musicisti, i fan sono rimasti scioccati nell'apprendere che diverse morti degne di nota sono avvenute a distanza di poche ore o giorni l'una dall'altra, alimentando di fatto la teoria del complotto virale che "le celebrità muoiono in 3" . Prima Theo dei Robinson , poi Ozzy Osbourne e infine Hulk Hogan . Ma non è la prima volta che succede qualcosa di simile, è infatti già accaduto in passato. Questa credenza virale sostiene che una volta morta una celebrità, altre due ne seguiranno l'esempio.

Che cos'è la teoria che le celebrità muiono in 3 e com'è nata

È opinione diffusa che la teoria delle "celebrità muoiono a gruppi di 3" abbia avuto origine decenni fa, nel 1959, quando i musicisti rock 'n' roll Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper morirono in un incidente aereo. Don McLean coniò il termine per quel tragico giorno nel suo famoso singolo American Pie. Il testo della canzone "widowed bride" si riferiva alla moglie di Buddy, María Elena Holly, che aveva sposato il musicista appena sei mesi prima. Aveva scoperto la morte del marito da un servizio televisivo e in seguito aveva avuto un aborto spontaneo. Il pilota Roger Peterson perse il controllo del piccolo aereo Beechcraft Bonanza poco dopo il decollo, la notte del 3 febbraio 1959, in pieno inverno. Tutte e quattro le persone a bordo morirono nello schianto dell'aereo nei pressi di Clear Lake, Iowa.

I personaggi famosi muoiono davvero in 3?

A volte, sembra proprio che gruppi di celebrità muoiano più o meno nello stesso periodo. La notizia della morte di un'icona amata dai fan a volte arriva subito dopo quella di un'altra, e quando ciò accade, è allo stesso tempo straziante e inquietante. Sebbene si tratti solo di una teoria del complotto, l'opinione pubblica è convinta che contenga del vero. Molte celebrità hanno perso la vita a distanza di poche ore, giorni o settimane l'una dall'altra.