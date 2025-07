La profezia della Baba Vanga giapponese si è avverata, social impazziti

Una profezia agghiacciante fatta anni fa in un manga è tornata alla ribalta dopo che un potente terremoto di magnitudo 8,8 ha colpito mercoledì la penisola russa della Kamchatka. Il sisma ha innescato onde di tsunami che hanno raggiunto alcune zone del Giappone, poche settimane dopo che la mangaka Ryo Tatsuki, soprannominata la Baba Vanga giapponese, aveva lanciato l'allarme su un disastro che sarebbe avvenuto nel luglio 2025. La Tatsuki aveva assicurato nel suo fumetto che i mari intorno al Giappone meridionale sarebbero "bolliti" il 5 luglio 2025. Una previsione che nei mesi scorsi aveva spinto molti turisti a cancellare per quest'estate voli e prenotazioni nella terra del Sol Levante. Quando quella data è passata ed effettivamente non è accaduto nulla in molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Ma ora, alla luce dei nuovi avvenimenti, in tanti sui social sono convinti che la mangaka abbia semplicemente sbagliato di qualche settimana. Gli esperti continuano però a ricordare che non è possibile prevedere i terremoti e che in questo caso si tratta di pura coincidenza. I sismologi concordano sul fatto che siano necessarie ricerche scientifiche e tecnologie più avanzate per avvicinarsi anche solo alla capacità di prevedere i terremoti di maggiore intensità.