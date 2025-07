Chuck Norris, incredibile a 85 anni: svelato il suo segreto di giovinezza (adatto a tutti)

Chuck Norris sembra non invecchiare mai. A 85 anni è davvero in forma. La chiave della sua giovinezza? Molto probabilmente un'abitudine che ripete ogni giorno prima dell'allenamento. "Penso che sia essenziale iniziare ogni giornata con un momento di tranquillità per sé stessi. Qualunque cosa sia: meditazione, preghiera o, a volte, semplicemente una passeggiata tranquilla", ha spiegato l'attore. "Cerco di rimanere molto attivo e credo che un corpo che continua a muoversi, si muova, e uno che si ferma, si fermi. Quindi, prima di iniziare ad allenarmi, che si tratti di arti marziali o di una sessione in palestra, trovo che questo momento di chiarezza e pace sia qualcosa a cui non posso rinunciare", ha confessato per poi aggiungere: "Oh, e anche una buona tazza di caffè. È un ottimo modo per iniziare la giornata". L'attore, noto in Italia per la serie tv Walker Texas Ranger, ha inoltre fatto sapere che "continuo a spingere i miei limiti ogni giorno. Brindo a rimanere attivo e ad amare ogni momento".