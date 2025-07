Dove vanno gli stranieri in vacanza in Italia ad agosto: Milano e Roma in testa

Per questo agosto gli europei hanno tanta voglia di viaggiare e godersi una meritata vacanza. Secondo il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, le ricerche di voli sono anche aumentate dell'8%, mentre quelle di hotel del 9% rispetto a un anno fa. Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare hanno scelto l'Italia . Le nostre spiagge, il nostro sole, la nostra ricchezza culturale e il patrimonio culturale, le tradizioni e le feste popolari, i buoni alberghi e le infrastrutture, così come la ricchissima offerta enogastronomica e i prezzi più bassi rispetto ad altri paesi, hanno portato il nostro Paese ad essere il secondo più ricercato ad agosto per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo . Una grande maggioranza ha optato per destinazioni con una grande ricchezza culturale, oltre a una buona e variegata enogastronomia e a una intensa vita notturna, con Milano che è risultata la città più richiesta dai viaggiatori britannici, la seconda di spagnoli, olandesi e portoghesi, la quarta per i francesi e la nona per i tedeschi. Anche Roma continua ad attrarre turisti. La città eterna può offrire tante cose allo stesso tempo, è simbolo della storia e della cultura italiana, ma è anche un punto di riferimento per la moda e la gastronomia. E quest'anno si festeggia anche il Giubileo. Roma è la città preferita dai francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi, la seconda meta per britannici e la quarta per i tedeschi.

Milano, Roma e Venezia le città più interessanti per i turisti europei

Dopo Milano e Roma, c'è Venezia, che è la terza città più richiesta dai viaggiatori spagnoli, la quarta dai britannici e la quinta dai portoghesi. Oltre a Venezia, anche Verona è tra le città più ricercate, essendo la quinta scelta per i britannici e la sesta per gli olandesi. Un'altra città monumentale, ricca di storia e con un centro storico dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è Napoli: si colloca come la seconda città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, la terza per gli britannici e olandesi e la quarta per gli spagnoli e portoghesi. Per quanto riguarda le isole dove sole, spiagge e mare sono protagonisti, anche quest'anno la Sicilia è la più ricercata dagli europei per le loro vacanze d'agosto, e al suo interno, Catania, che è la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, tedeschi, la quinta dai francesi, la settima dagli inglesi e l'ottava dagli olandesi. Oltre a Catania, Palermo è tra le città più ricercate; è la seconda scelta per i francesi, la terza per i tedeschi, la quinta per gli spagnoli e la settima per portoghesi. Un'altra isola molto richiesta, dove si può godere il sole, un mare caraibico e spiagge fantastiche è la Sardegna, con Cagliari, che è la terza città più richiesta dai viaggiatori portoghesi, la quarta dagli olandesi e la sesta dagli spagnoli. Non solo Cagliari, anche Olbia è tra le città più ricercate, essendo la sesta per i tedeschi, i francesi e i portoghesi e la settima per gli olandesi. Infine anche Alghero è molto ricercata: è tra i quindici più ricercati dai viaggiatori britannici, spagnoli e portoghesi. Un'altra Regione ben posizionata in classifica è la Toscana: Pisa è la sesta città più richiesta dai viaggiatori britannici. Firenze è la settima scelta per gli spagnoli.

Le città più ricercate al mondo dai turisti italiani per agosto 2025

Per gli stessi turisti italiani diverse altre mete nel Mediterraneo sono, insieme ad altre città italiane, le Isole Canarie, e le grandi capitali europee le destinazioni più desiderate per trascorrere questi giorni di riposo e svago: Tenerife al primo posto, Catania al secondo, Palermo al terzo, Olbia al quarto, Barcellona al sesto, Creta all'ottavo, Cagliari al nono, Parigi al decimo, Palma di Maiorca (11), Zakinthos (12), Ibiza (13), Lisbona (14), Malta (15), Fuerteventura (16), Londra (18), Malaga (19), Atene (20), Mykonos (21), Las Palmas de Gran Canaria (22), Napoli (23) e Lamezia Terme (24). Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York (5), Sharm El Sheikh (7), Istanbul (17) e Bangkok (25).