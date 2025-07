Il segreto di Richard Morgan, l'uomo di 94 anni che ha la capacità aerobica di un 40enne

Richard Morgan , cittadino irlandese di 94 anni, è diventato un punto di riferimento mondiale per l'invecchiamento sano dopo essere stato menzionato nel Journal of Applied Physiology per il suo regime di allenamento e nutrizione. La sua storia è stata ripresa anche da organi di stampa internazionali, che hanno evidenziato come sia riuscito a mantenere una forma fisica straordinaria nonostante avesse iniziato il suo stile di vita attivo in età avanzata. Morgan, che ha lavorato come fornaio per gran parte della sua vita e non ha mai praticato sport, ha deciso di iniziare a fare esercizio fisico regolarmente solo all'età di 73 anni . Da allora in poi, la sua routine ha trasformato la sua salute, portandolo persino a competere come campione nelle gare di canottaggio. Attualmente il suo caso è oggetto di studio da parte di esperti di fisiologia, a causa dei notevoli effetti delle sue abitudini sul suo benessere fisico e mentale.

Le quattro abitudini chiave di Richard Morgan

Richard Morgan segue quattro pratiche essenziali che considera cruciali per mantenere la sua vitalità. In primis l'allenamento quotidiano: 40 minuti di esercizio ogni giorno, che lo aiutano a migliorare la sua resistenza e la sua forza. Poi esercizi a intensità variabile: le sue routine sono composte per il 70% da attività a bassa intensità, per il 20% da attività a intensità moderata e per il 10% da attività ad alta intensità. Non manca l'allenamento con i pesi (in particolare affondi e flessioni) e una dieta ricca di proteine, essenziale per il mantenimento della massa muscolare in età avanzata.

L'importante messaggio di Richard Morgan

La storia di Richard Morgan dimostra che non è mai troppo tardi per cambiare. Oggi, medici e fisioterapisti lo citano come punto di riferimento per i pazienti anziani che desiderano migliorare la propria qualità di vita. Il messaggio è chiaro: la perseveranza e le buone abitudini non hanno data di scadenza.