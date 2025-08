Gallinari, la moglie Eleonora Boi incinta è stata morsa da uno squalo 

Attimi di terrore per Eleonora Boi, giornalista e conduttrice italiana nonché moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, al momento in forza ai Vaqueros de Bayamón. La 39enne è stata morsa da uno squalo a Porto Rico. La notizia è stata riportata da Wapa Tv. La donna, che è incinta, è stata ferita alla coscia sulla spiaggia di Isla Verde. Boi, in condizioni stabili, è stata trasferita all'ospedale dell'Università di Porto Rico a Carolina. Rubén Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha spiegato che i suoi agenti si sono recati immediatamente sul posto non appena ricevuta la segnalazione, prestando alla donna i primi soccorsi. Il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali ha spiegato che in questo momento gli squali nutrice "tiburon gata" sono in fase di accoppiamento e per questo vivono in acque poco profonde.