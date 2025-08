Ha 63 anni ma non li dimostra: cosa fa Ralph Macchio, l'attore di Karate Kid, per non invecchiare

L'aspetto straordinariamente giovanile di Ralph Macchio colpisce tutti, in quanto contrastante con la sua età. Dalla sua partecipazione a Karate Kid nel 1984, l'attore è riuscito a mantenere un aspetto fisico molto simile, quindi la sua routine quotidiana è diventata argomento di conversazione. A People, Macchio ha ammesso che il suo aspetto è dovuto in gran parte alla genetica , affermando che suo padre e sua madre "sembrano molto giovani per la loro età". Ha aggiunto: "Per qualche motivo ho un'energia giovanile. Uno stile di vita sano non guasta. Ma penso di essere stato semplicemente fortunato dal punto di vista genetico".

Come si mantiene giovane Ralph Macchio

Il rapporto di Macchio con il suo aspetto giovanile non è una novità. Nel 1984, quando interpretò un adolescente in Karate Kid, aveva in realtà 22 anni. L'attore ritiene la sua "energia giovanile" un fattore importante nel suo aspetto. Questa energia si manifesta non solo nel suo aspetto fisico, ma anche nel suo atteggiamento e approccio alla vita e al lavoro. Questa vitalità è stata una costante per tutta la sua carriera, permettendogli di rimanere rilevante e attivo nell'industria dello spettacolo. Ovviamente alimentazione sana e sport contribuiscono a rendere la sua vita migliore. "Mangiare bene e fare esercizio fisico sono parti necessarie della vita. Ho imparato, soprattutto negli ultimi 10 anni, che è più facile perdere la forma e che le cose non tornano in forma così rapidamente come ai tempi di Karate Kid. Voglio continuare a godermi una vita sana, e questo significa mangiare bene e fare esercizio fisico".

Dieta ed esercizi di Ralph Macchio

"Mi assicuro di assumere frutta e verdura, proteine, cereali integrali e fibre. - ha spiegato Macchio - Cerco di concentrarmi il più possibile sul controllo delle proteine. Mi pongo l'obiettivo di distanziare i pasti ed evitare la voglia di spuntini sconsiderati, soprattutto dopo cena davanti alla tv". E poi: "Faccio anche regolarmente esercizio fisico e mi piace giocare a tennis e softball, e tutto ciò che implica cardio. Il mio stile di vita è gestibile e ho una routine, ma ho anche i miei vizi. Mi piacciono le ciambelle, ma non troppe".