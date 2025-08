Ha più di 70 anni ma ne dimostra 40: "Ho smesso di mangiare quella cosa"

La corsa per rimanere giovani è sempre più impegnativa al giorno d'oggi. Se perseguita in modo sano, le storie di successo sono di insegnamento e ci aiutano a ripensare alle nostre abitudini. È il caso di Carolyn Hartz , un'australiana di oltre 70 anni con una figura privilegiata e la pelle di una quarantenne. Chirurgia? Buona genetica? Magia nera? Il suo segreto è più semplice: ha eliminato lo zucchero dalla sua dieta più di 30 anni fa . Hartz integra la sua dieta con dolcificanti naturali ed è molto attenta alla sua alimentazione. "Penso che sia molto importante sapere che tipo di cibo si mangia e in che quantità. Le abitudini alimentari possono portare a un inutile aumento di peso", ha spiegato. Per questo, Hartz monitora le porzioni, fa esercizio fisico e si concede almeno otto ore di riposo ogni giorno per mantenere un corpo sano.

Perché Carolyn Hartz ha eliminato lo zucchero

Tutto è iniziato 30 anni fa, quando le è stato diagnosticato il prediabete. Questa situazione ha spinto la donna a cambiare radicalmente il suo stile di vita e a smettere di consumare zucchero, cosa molto difficile per lei, essendo una grande amante dei dolci. Attualmente è nonna di quattro nipoti e si distingue su Instagram per i risultati visibili ottenuti eliminando lo zucchero dalla sua vita, oltre a mangiare sano e fare esercizio fisico. Carolyn è in ottima forma e, sebbene riconosca che sia complicato, per lei fare questo tipo di sacrifici ne vale la pena. Ammette che rinunciare allo zucchero a 40 anni è stata una delle decisioni più importanti della sua vita, poiché è in questa fase che il metabolismo rallenta e che il nostro corpo richiede una migliore alimentazione e più esercizio fisico per evitare problemi come il diabete.

Cosa mangia Carolyn Hartz

Oltre ad aver eliminato lo zucchero dalla sua vita, ha una routine alimentare che l'ha aiutata a raggiungere ottimi risultati col trascorrere del tempo. Per aggiungere sapore alle bevande e ai dessert, utilizza vari dolcificanti, come lo xilitolo. Per Carolyn è molto importante includere proteine di buona qualità in ogni pasto, soprattutto a colazione. Una delle sue abitudini è iniziare la giornata con una banana o un kiwi e una tazza di tè. Poi mangia due uova strapazzate con spinaci, pomodoro o salmone e una fetta di pane tostato senza glutine. Un'altra opzione per la colazione è lo yogurt naturale con frutta fresca, che può includere un po' di ricotta.

"Rimanere attivi è indispensabile"

L'esercizio fisico è una parte essenziale della sua routine. Hartz pratica yoga tre volte a settimana, gioca a tennis, medita quotidianamente e fa passeggiate al parco con il suo cane e suo marito. "Sappiamo che il nostro metabolismo rallenta con l'avanzare dell'età. Ecco perché rimanere attivi è una nostra responsabilità. Non dico di stare sempre bene; ho avuto la mia parte di momenti difficili, ma il segreto è vedere il bicchiere mezzo pieno", ha detto. Infine, Carolyn ritiene che sia molto importante dormire la quantità necessaria per mantenere una salute eccellente.