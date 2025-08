Gallinari, parla la moglie Eleonora Boi dopo il morso dello squalo: "Operata d'urgenza, sono spaventata"

Resta ricoverata in ospedale Eleonora Boi, la moglie di Danilo Gallinari morsa da uno squalo a Porto Rico. La giornalista e conduttrice, che aspetta dal giocatore di basket il terzo figlio, è stata operata d'urgenza. "Ho sentito un fortissimo dolore alla gamba destra. Pensavo, essendo vicino alla riva, che si trattasse di una medusa. - ha raccontato al Tg 5 - Purtroppo quando sono uscita dall'acqua ero cosparsa di sangue. Poi dalle foto che hanno scattato in ospedale hanno riscontrato che si trattava del morso di un piccolo squalo". Ha aggiunto: "Mi piace guardare i film dell'orrore, un po' meno viverli. Mi trovavo in acqua, in una spiaggia affollata perché c'era un torneo di beach volley, con i miei bambini piccoli. E per giunta non nuoto al largo perché aspetto un altro bimbo e non vado mai lontano".