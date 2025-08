Federica Pellegrini compie 37 anni, la nuova vita lontana dal nuoto: dalla polemica su Sinner alla lussuosa villa di Verona

Tanti auguri Federica Pellegrini! Il 5 agosto la Divina compie 37 anni . Da quando ha lasciato il nuoto la campionessa sta vivendo una nuova fase della sua vita, tra famiglia, impegni diversi con lo sport e anche televisione. Un anno fa, ad esempio, ha partecipato a Ballando con le Stelle , dove si è classificata al secondo posto. Oggi Fede vive immersa nella tranquillità della sua casa a Verona. Una villetta dove condivide la quotidianità con il marito Matteo Giunta , i loro tre bulldog francesi e la figlia Matilde, nata a gennaio 2024. Un rifugio intimo e accogliente, che riflette pienamente la personalità della Pellegrini. Uno spazio intimo, caldo e accogliente: il rifiugio perfetto per Federica per ricaricarsi quando è al centro di polemiche mediatiche. Come quella su Jannik Sinner , senza dimenticare il gelo con il collega Thomas Ceccon.

Federica Pellegrini tra Sinner e Ceccon

L'ultimo anno è stato decisamente intenso per Federica Pellegrini dal punto di vista mediatico. Si è parlato molto delle sue dichiarazioni su Sinner e del suo rapporto con Ceccon. Sulla querelle col nuotatore la Pellegrini ha precisato: "Non siamo mai stati super amici, ma ci siamo sempre rispettati. Non ci siamo capiti? Forse è lui che non ha capito. Io sono cresciuta con una forma di rispetto diversa per chi mi ha preceduto, ma ho capito che siamo tutti diversi". E sulla polemica su Sinner e il doping non ha mai fatto passi indietro, neppure dopo la vittoria di Jannik a Wimbledon: "Secondo me il suo caso è stato gestito diversamente rispetto ad altri casi. Il polverone? Perché Sinner è molto amato".

Federica Pellegrini mamma

Polemiche a parte, Federica si gode le gioie della maternità anche se non mancano gli aspetti più complicati. "Matilde è bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie. Non penso al secondo figlio ora". La piccola ama l’acqua, ma la mamma frena sul suo futuro: “Da qui a fare la nuotatrice ce ne passa, anche se ne sarei contenta. Ma so che convivere con questo nome non sarà semplice. Matilde Giunta Pellegrini, ha il doppio cognome”.