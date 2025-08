Il culturista 85enne che ne dimostra 55: la storia di Roger Thomas e il suo incredibile segreto

La storia di Roger Thomas

Roger Thomas, come dicevamo, ha 85 anni, anche se ne dimostra molti di meno grazie al fitness e al sollevamento pesi. Ma la sua vita è molto più di questo. Come ha raccontato a Men's Health, gli è stato diagnosticato un cancro al colon 10 anni fa. All'epoca, l'uomo di Daytona Beach è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. "Non avevo sintomi, non sapevo di avere il cancro. Me l'hanno scoperto durante una colonscopia. E i medici mi hanno detto che il tumore era lì da molto tempo, ma il mio stile di vita stava rallentando la malattia", ha raccontato. Di fronte alle avversità, Thomas ha dimostrato il miglior atteggiamento possibile, affrontando la situazione con la positività e la forza mentale acquisite nel corso degli anni di allenamento della forza. I medici gli dissero che il tumore era presente da molto tempo, ma che il suo stile di vita, e in particolare la sua massa muscolare, erano stati fondamentali per impedire alla malattia di progredire più rapidamente. "La palestra mi ha salvato la vita", ha assicurato. Ciò dimostra come l'attività fisica, e in particolare il sollevamento pesi, possa essere un fattore essenziale per la longevità e la qualità della vita. All'epoca, i medici gli dissero che la sua massa muscolare e la sua forza lo avrebbero aiutato a superare con successo la malattia. E così è stato. Secondo Roger, "fare esercizio fisico e sviluppare la massa muscolare è essenziale per prevenire infortuni e malattie. Inoltre, a livello mentale, l'allenamento della forza aiuta anche a mantenersi più giovani".

Gli effetti dell'esercizio fisico sul cervello

Oltre a darci flessibilità, tonificarci e aiutarci a controllare il peso, l'esercizio fisico aiuta anche a prevenire diverse malattie, come quelle cardiovascolari, perché aumenta il colesterolo buono (HDL) e riduce la quantità di trigliceridi nel sangue. Dal punto di vista emotivo, migliora l'umore, facendoci sentire più rilassati e meno ansiosi.