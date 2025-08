Taylor Swift ha una gatta milionaria, il suo patrimonio è incredibile!  

Olivia Benson è stata adottata da Taylor Swift nel giugno 2014. Se il nome vi suona familiare, è perché è stata chiamata così in onore del personaggio preferito della cantante in Law & Order: Unità vittime speciali. Olivia ha una sorella e un fratello, una Scottish Fold di nome Meredith Grey e un Ragdoll di nome Benjamin Button. Ma perché la gatta di Taylor Swift è così ricca? La fonte del patrimonio netto deriva dal suo curriculum di tutto rispetto. Olivia è apparsa al fianco di Taylor in uno spot pubblicitario della Diet Coke nel 2013. Poi è apparsa in alcuni videoclip di Taylor come Blank Space, ME! e Karma. Oltre alla sua carriera di attrice, Olivia è apparsa anche in Taymojis, una raccolta di emoji un tempo disponibile sull'app di social network The Swift Life. A dimostrazione della sua crescente popolarità e del suo successo glamour, Olivia ha anche vinto il premio Animale preferito ai Nickelodeon's Kid's Choice Awards nel 2023.