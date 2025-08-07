Bufera nella famiglia Schumacher: "Conserverò il nome finché continuerò a fare soldi"

La famiglia dell'ex pilota tedesco torna a far parlare di sé dopo le ultime dichiarazioni dell'ex cognata di Michael Schumacher, Cora , che ha chiarito di non voler rinunciare al celebre cognome per una questione economica. Ralf Schumacher, fratello del sette volte campione del mondo ed ex pilota automobilistico, ha fatto coming out nel 2024 , quando ha reso pubblica la sua relazione con Étienne Bousquet-Cassagne. La rivelazione ha suscitato la reazione dell'ex moglie, Cora, che ha affermato di essere ricorsa alla terapia per superarla. I due si sono separati nel 2009 e hanno poi chiesto il divorzio nel 2015. Hanno un figlio, David , sebbene il loro rapporto sia tutt'altro che roseo, come è stato dimostrato in diverse occasioni. "Non lo sapevo, altrimenti non l'avrei sposato. Non avrei buttato via la mia vita per tutti i soldi del mondo. I miei anni migliori", ha assicurato Cora al programma tv Hey Olli. Tuttavia, l'attrice, modella e presentatrice non ha alcuna intenzione di tornare al suo cognome da nubile (Brinkmann) , e il motivo non potrebbe essere più controverso: "Perché dovrei? Sarei stupida a farlo. Lo manterrò finché potrò continuare a guadagnarci ".

La famiglia Schumacher teme Cora

Negli ultimi mesi qualcuno ha insinuato che ci fosse un accordo segreto fra i due ex coniugi affinché Cora non rivelasse nulla a nessuno circa l'omosessualità di Ralf: "Se fosse stato così adesso sarei ricca. Nel corso della nostra storia ho avuto dei dubbi e un paio di volte gliel'ho anche chiesto. Ma non lo sapevo altrimenti non mi sarei mai sposata. Sarebbe come buttare via la mia vita e i miei anni migliori. Il rapporto con Ralf ora? È ancora bloccato sul mio cellulare", ha spiegato lei. Al di là di questo, secondo altre indiscrezioni, la signora Schumacher sarebbe temuta dalla famiglia per via del delicato stato di salute di Michael. Per questo due anni fa sarebbe stata bloccata la sua partecipazione al reality show Jungle Camp, una sorte di Isola dei Famosi tedesca. Cora, 48 anni, è stata strettamente legata alla famiglia Schumacher per quasi 15 anni, anche dopo l'incidente di Michael. Sebbene non faccia parte della cerchia ristretta del pilota, mantiene un rapporto di rispetto con Corinna Schumacher, anche se non possono essere definite amiche. Inoltre il figlio di Cora, David, classe 2001, è pure un pilota automobilistico e complice questa passione di famiglia resta vicino ai parenti del padre.

Come sta oggi Michael Schumacher

Michael Schumacher vive oggi a Maiorca, nella villa che la moglie Corinna ha acquistato nel 2018 da Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, che l'aveva comprato nel 2005 ma che aveva deciso di mettere in vendita nel 2017 dopo la morte della moglie Mari Angeles Sandoval. La villa si estende su 15mila metri quadrati e può vantare due piscine, un eliporto, una palestra e un immenso giardino con palme. L'ex capo della Ferrari Jean Todt ha parlato della sua guarigione in numerose occasioni: "Michael è qui, quindi non mi manca. Ma non è più il Michael di una volta. È diverso e meravigliosamente guidato da sua moglie e dai suoi figli, che lo proteggono".