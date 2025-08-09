John Cena svela un segreto sul suo trapianto di capelli

Il wrestling ha lanciato John Cena nello star system ma questo è stato solo il punto di partenza per una carriera da attore che continua a crescere anno dopo anno. Tuttavia, il diretto interessato ha ammesso che il suo attuale successo a Hollywood non sarebbe stato tale senza l'intervento di trapianto di capelli. Il 48enne stava perdendo i suoi capelli e ha cercato una soluzione permanente, ottenendo poi ruoli che altrimenti gli sarebbero sfuggiti. "Mentre cercavo di nascondere la mia caduta di capelli, il pubblico ne parlava", ha raccontato Cena nell'ultima intervista a People. "Ho visto cartelloni pubblicitari che dicevano "John Cena, il calvo". Queste parole dimostrano quanto fosse insoddisfatto della direzione che stava prendendo il suo aspetto. "Mi hanno incoraggiato a valutare le mie opzioni. Ora seguo una routine: terapia con luce rossa, vitamine, shampoo, balsamo e mi sono sottoposto a un trapianto di capelli lo scorso novembre", ha spiegato, prima di rivelare che "se non mi fossi sentito così in imbarazzo, l'avrei fatto 10 anni fa".
Il trapianto di capelli di John Cena ha cambiato la sua carriera
Così, John Cena si è sottoposto ad un trapianto di capelli e, come ha assicurato lui stesso, la sua carriera ne ha beneficiato: "Ha cambiato completamente il corso della mia vita". Cena non solo ha iniziato a pettinarsi senza esitazione, ma ha anche attirato l'attenzione dei produttori di Hollywood. "Un taglio di capelli diverso può identificare un ruolo che può farmi ottenere più lavoro, fare la cosa che amo fare", ha concluso l'attore.