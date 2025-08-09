John Cena svela un segreto sul suo trapianto di capelli

Il wrestling ha lanciato John Cena nello star system ma questo è stato solo il punto di partenza per una carriera da attore che continua a crescere anno dopo anno. Tuttavia, il diretto interessato ha ammesso che il suo attuale successo a Hollywood non sarebbe stato tale senza l'intervento di trapianto di capelli. Il 48enne stava perdendo i suoi capelli e ha cercato una soluzione permanente, ottenendo poi ruoli che altrimenti gli sarebbero sfuggiti. "Mentre cercavo di nascondere la mia caduta di capelli, il pubblico ne parlava", ha raccontato Cena nell'ultima intervista a People. "Ho visto cartelloni pubblicitari che dicevano "John Cena, il calvo". Queste parole dimostrano quanto fosse insoddisfatto della direzione che stava prendendo il suo aspetto. "Mi hanno incoraggiato a valutare le mie opzioni. Ora seguo una routine: terapia con luce rossa, vitamine, shampoo, balsamo e mi sono sottoposto a un trapianto di capelli lo scorso novembre", ha spiegato, prima di rivelare che "se non mi fossi sentito così in imbarazzo, l'avrei fatto 10 anni fa".