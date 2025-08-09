Camilla in vacanza (senza Re Carlo) sullo yacht del miliardario sceicco: scoppia la polemica

La Regina Camilla ha scelto per le sue vacanze estive una location tanto idilliaca quanto controversa: il superyacht Zenobia , valutato quasi 34 milioni di euro . Di proprietà del miliardario Wafic Said, influente uomo d'affari siro-saudita con una lunga storia di legami con il Partito Conservatore britannico (che finanzia da tempo). La nave ha trasportato la royal in alcune delle località turistiche più esclusive della Grecia. Sebbene non ci siano accuse formali contro la moglie di Re Carlo, accettare l'ospitalità di qualcuno così influente nel mondo della politica non è il massimo visto che la royal family deve restare imparziale in tale ambito. E le foto di Camilla a bordo dello yacht arrivano, poi, in un momento in cui milioni di cittadini britannici sono alle prese con la crisi del costo della vita , e Re Carlo ha parlato di ridurre le spese folli della famiglia reale. Il sovrano non ha accompagnato sua moglie poiché quello stesso fine settimana presiedeva i Giochi di Mey-Highland in Scozia. Anche Said stesso non era presente. A 85 anni, ha un patrimonio stimato di 1,9 miliardi di sterline ed è classificato all'85° posto nella lista degli uomini più ricchi del Sunday Times.

Lo yacht dove è stata paparazzata la Regina Camilla in Grecia

Il superyacht Zenobia prende il nome da una regina siriana del III secolo e offre servizi degni di un hotel a cinque stelle: può ospitare fino a 12 ospiti in sei lussuose cabine, conta su un equipaggio di 13 persone, pregiate finiture in legno, opere d'arte contemporanea e una zona pranzo all'aperto. Dispone inoltre di una biblioteca che funge anche da sala cinema, perfetta per serate private in mare. Con i suoi 57 metri di lunghezza, è un simbolo galleggiante di esclusività. L'ex ministro liberaldemocratico Norman Baker, autore della recente pubblicazione Royal Mint, National Debt, ha commentato: "I membri della famiglia reale dovrebbero davvero considerare la percezione pubblica di tali episodi, sia che si trovino in vacanza o in viaggio d'affari ufficiale. Rappresentano il Paese in ogni momento e, diciamo la verità, non è che siano a corto di soldi. Questa non è una bella figura per Camilla, soprattutto quando i rapporti tra la famiglia reale e i loro collaboratori vengono giustamente messi in discussione".

Il rapporto tra Wafic Said e la famiglia reale inglese

Il legame tra Said e la famiglia reale britannica non è nuovo. Nel 2019, l'allora Principe di Galles Carlo ha organizzato una cena a Clarence House per celebrare l'80° compleanno dell'imprenditore e riconoscere il suo impegno benefico. Il miliardario ha anche partecipato a eventi di alto profilo come il Royal Ascot e la sua famiglia è stata tra i fondatori dell'attuale King Charles III Fund, precedentemente noto come Prince of Wales Charitable Trust. Gli esperti di protocollo e reputazione reale avvertono che questo gesto potrebbe ritorcersi contro i Windsor. In un contesto in cui milioni di sudditi faticano ad arrivare a fine mese, l'immagine di Camilla a bordo di uno yacht di lusso è interpretata come un gesto decisamente infelice. Senza dimenticare che anche Kate e William si sarebbero concessi una vacanza esclusiva ma al momento non sono trapelati scatti.