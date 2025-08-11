Nadal papà bis, l'emozionante omaggio dietro il nome del secondo figlio

Rafa Nadal e Mery Perelló stanno vivendo un momento magico. L'ex tennista e sua moglie hanno accolto il loro secondo figlio, per il quale hanno scelto un nome che evoca la loro storia personale. Con l'arrivo del secondogenito, i due hanno allargato la famiglia essendo già genitori di Rafael , che ha 2 anni e 10 mesi. Il nuovo arrivato è stato chiamato Miquel . Si tratta di un omaggio speciale al padre di Mery , scomparso nell'aprile 2023 all'età di 63 anni dopo una lunga malattia. La decisione di chiamare il nuovo membro della famiglia Miquel sottolinea il forte legame emotivo e il ricordo duraturo del nonno materno. Così il bambino porterà sempre con sé il ricordo di un nonno che non incontrerà mai di persona, ma di cui sicuramente sentirà tante storie in famiglia e di cui gli verranno mostrate foto e video. Tra le mura della sua casa, Miquel crescerà circondato dai racconti del nonno di cui porta il nome e che conoscerà solo attraverso le parole, le foto e i ricordi dei suoi genitori. Un omaggio silenzioso ma eterno, che unisce passato e presente nella famiglia Nadal-Perellò. Nella cerchia ristretta della famiglia si dice che il nonno Miquel fosse un uomo discreto, profondamente legato alla sua famiglia e orgoglioso del percorso intrapreso dalla figlia e dal genero. La perdita, avvenuta poco più di un anno fa, ha lasciato un segno profondo in Mery , e questa nascita è stata anche un modo per trasformare il dolore in un ricordo duraturo.

È nato il secondo figlio di Nadal

Il piccolo Miquel è nato giovedì 7 agosto presso l'ospedale Quirónsalud Palmaplanas di Palma di Maiorca, lo stesso centro in cui è nato il fratello maggiore, Rafael, l'8 ottobre 2022. Sia la madre che il bebè sono in perfette condizioni e dopo le dimissioni sono tornati nella loro residenza a Manacor, uno dei comuni più esclusivi dell'isola. L'ultima apparizione pubblica di Nadal prima della nascita ha avuto luogo qualche giorno prima del parto di Mery, durante il ricevimento che la famiglia reale ha organizzato per l'alta società maiorchina al Palazzo Marivent. Lo sportivo, che detiene il titolo di Marchese di Llevant, concessogli da Re Felipe, era presente senza la moglie. Mery aveva giustamente ridotto al minimo le sue apparizioni nelle ultime settimane di gravidanza.

Una lunga storia d'amore

Miquel arriva in un momento molto speciale per Nadal e la moglie, che festeggeranno sei anni di matrimonio il prossimo ottobre. Il loro matrimonio si è svolto il 19 ottobre 2019 a La Fortaleza, un'esclusiva tenuta a Pollença. Tra i 200 invitati c'era anche il Re emerito Juan Carlos e Sofia. La storia di Rafa e la Perellò è iniziata 20 anni fa, nel 2005. Da allora, Mery ha mantenuto un basso profilo, tenendosi lontana dai riflettori e concentrandosi sulla gestione della Fondazione Rafael Nadal, supportando al contempo il leggendario atleta nei momenti chiave della sua carriera.