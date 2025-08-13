Cinque lavori che, secondo gli esperti, cresceranno tantissimo nei prossimi anni

Nei prossimi anni il mercato del lavoro globale affronterà una profonda trasformazione. Automazione, intelligenza artificiale e requisiti di sostenibilità stanno spingendo governi e aziende a ripensare il proprio modo di lavorare. Nonostante le varie previsioni sull'AI, i dati mostrano che la presenza umana rimarrà fondamentale. Un recente rapporto del World Economic Forum rivela che, nonostante il boom tecnologico, i lavori manuali continueranno a essere i più diffusi a livello globale. Tuttavia, i profili digitali sono destinati a crescere più rapidamente. Lo studio, che analizza le tendenze fino al 2030, mette in guardia anche dal declino di molti ruoli tradizionali, in particolare quelli associati a compiti ripetitivi e amministrativi. D'altro canto, stanno emergendo nuove professioni legate alla tecnologia, all'analisi dei dati e alla transizione energetica.