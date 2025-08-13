Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Cinque lavori che, secondo gli esperti, cresceranno tantissimo nei prossimi anni

Tecnologia, sostenibilità e agricoltura stanno orientando il futuro del lavoro
3 min

Nei prossimi anni il mercato del lavoro globale affronterà una profonda trasformazione. Automazione, intelligenza artificiale e requisiti di sostenibilità stanno spingendo governi e aziende a ripensare il proprio modo di lavorare. Nonostante le varie previsioni sull'AI, i dati mostrano che la presenza umana rimarrà fondamentale. Un recente rapporto del World Economic Forum rivela che, nonostante il boom tecnologico, i lavori manuali continueranno a essere i più diffusi a livello globale. Tuttavia, i profili digitali sono destinati a crescere più rapidamente. Lo studio, che analizza le tendenze fino al 2030, mette in guardia anche dal declino di molti ruoli tradizionali, in particolare quelli associati a compiti ripetitivi e amministrativi. D'altro canto, stanno emergendo nuove professioni legate alla tecnologia, all'analisi dei dati e alla transizione energetica.

I cinque lavori del futuro

  • Specialisti in intelligenza artificiale e apprendimento automatico: con un aumento previsto di quasi il 120%, questi professionisti sono fondamentali per lo sviluppo di sistemi in grado di imitare l'intelligenza umana.
  • FinTech Engineers: esperti che combinano tecnologia e finanza per sviluppare soluzioni digitali in un settore sempre più automatizzato.
  • Sviluppatori di software e applicazioni: la digitalizzazione di massa continuerà a stimolare la domanda di coloro che creano strumenti e piattaforme digitali.
  • Analisti e scienziati dei dati: responsabili dell'elaborazione di grandi volumi di informazioni per guidare le decisioni strategiche
  • Autisti e braccianti agricoli: sebbene la loro crescita sia più "tradizionale", rappresentano complessivamente più di 45 milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale.

Inoltre, gli specialisti della sicurezza informatica e i lavoratori impegnati in lavori "verdi" (come quelli nel settore delle energie rinnovabili o della mobilità elettrica) stanno emergendo come essenziali per le trasformazioni future.

I lavori che spariranno nel futuro

All'altro estremo, ci sono professioni che potrebbero essere fortemente influenzate dal progresso tecnologico:

  • Cassieri e addetti al servizio clienti: influenzati dalla crescita dell'e-commerce e dei sistemi self-service.
  • Lavoratori postali: la digitalizzazione delle procedure minaccia la sicurezza del loro posto di lavoro.
  • Assistenti amministrativi e immissione dati: le attività che in precedenza venivano svolte manualmente possono ora essere svolte con strumenti di automazione.
  • Personale addetto alle pulizie, ai lavori domestici e ai magazzini: alcuni di questi settori vedranno un calo di posti di lavoro compreso tra 3 e 5 milioni.
  • In generale, qualsiasi ruolo ripetitivo, di routine o facilmente sostituibile da un sistema automatizzato sarà soggetto a scomparire o a essere riadattato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

La profezia dell'uomo più intelligente del mondoL'Intelligenza Artificiale sbarca nel calcio