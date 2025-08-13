Cinque lavori che, secondo gli esperti, cresceranno tantissimo nei prossimi anni

Nei prossimi anni il mercato del lavoro globale affronterà una profonda trasformazione. Automazione, intelligenza artificiale e requisiti di sostenibilità stanno spingendo governi e aziende a ripensare il proprio modo di lavorare. Nonostante le varie previsioni sull'AI, i dati mostrano che la presenza umana rimarrà fondamentale. Un recente rapporto del World Economic Forum rivela che, nonostante il boom tecnologico, i lavori manuali continueranno a essere i più diffusi a livello globale. Tuttavia, i profili digitali sono destinati a crescere più rapidamente. Lo studio, che analizza le tendenze fino al 2030, mette in guardia anche dal declino di molti ruoli tradizionali, in particolare quelli associati a compiti ripetitivi e amministrativi. D'altro canto, stanno emergendo nuove professioni legate alla tecnologia, all'analisi dei dati e alla transizione energetica.
I cinque lavori del futuro
- Specialisti in intelligenza artificiale e apprendimento automatico: con un aumento previsto di quasi il 120%, questi professionisti sono fondamentali per lo sviluppo di sistemi in grado di imitare l'intelligenza umana.
- FinTech Engineers: esperti che combinano tecnologia e finanza per sviluppare soluzioni digitali in un settore sempre più automatizzato.
- Sviluppatori di software e applicazioni: la digitalizzazione di massa continuerà a stimolare la domanda di coloro che creano strumenti e piattaforme digitali.
- Analisti e scienziati dei dati: responsabili dell'elaborazione di grandi volumi di informazioni per guidare le decisioni strategiche
- Autisti e braccianti agricoli: sebbene la loro crescita sia più "tradizionale", rappresentano complessivamente più di 45 milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale.
Inoltre, gli specialisti della sicurezza informatica e i lavoratori impegnati in lavori "verdi" (come quelli nel settore delle energie rinnovabili o della mobilità elettrica) stanno emergendo come essenziali per le trasformazioni future.
I lavori che spariranno nel futuro
All'altro estremo, ci sono professioni che potrebbero essere fortemente influenzate dal progresso tecnologico:
- Cassieri e addetti al servizio clienti: influenzati dalla crescita dell'e-commerce e dei sistemi self-service.
- Lavoratori postali: la digitalizzazione delle procedure minaccia la sicurezza del loro posto di lavoro.
- Assistenti amministrativi e immissione dati: le attività che in precedenza venivano svolte manualmente possono ora essere svolte con strumenti di automazione.
- Personale addetto alle pulizie, ai lavori domestici e ai magazzini: alcuni di questi settori vedranno un calo di posti di lavoro compreso tra 3 e 5 milioni.
- In generale, qualsiasi ruolo ripetitivo, di routine o facilmente sostituibile da un sistema automatizzato sarà soggetto a scomparire o a essere riadattato.