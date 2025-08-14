Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ralph Fiennes, i segreti dietro la spettacolare trasformazione fisica a 62 anni

Il personal trainer dell'attore ha condiviso la routine di allenamento e la dieta che hanno permesso alla star di sfoggiare un torso più muscoloso
3 min

Ralph Fiennes è l'ultima celebrità a sfidare il passare del tempo rimettendosi in forma dopo i 60 anni. L'attore britannico è diventato virale sui social media grazie alla sua spettacolare trasformazione fisica. Lo scorso dicembre Fiennes ha presentato in anteprima Itaca-Il ritorno, in cui interpreta l'eroe greco Ulisse. L'attore ha sfoggiato un fisico sorprendente, che mette in risalto i muscoli della parte superiore del corpo: pettorali , bicipiti, addome... Ora il suo personal trainer ha rivelato come è riuscito a sembrare un trentenne a 62 anni. Dan Avasilcai ha rivelato al Times che la routine seguita da Fiennes è alla portata di chiunque sia disposto ad allenarsi quotidianamente, rinunciando ad alcol, dolci e seguendo una dieta equilibrata. Naturalmente, ha avvertito l'esperto, non esiste una soluzione universale; ogni persona è diversa e ha esigenze diverse. "L'obiettivo principale dovrebbe essere diventare la versione migliore di se stessi; non paragonarsi agli altri", ha precisato.

Come è riuscito a dimagrire Ralph Fiennes

Ralph Fiennes, che ha iniziato a seguire una dieta e a fare esercizio fisico cinque mesi prima delle riprese, è riuscito a perdere peso da 80 a 73 chili, e ha continuato con il programma di dieta ed esercizio fisico per tutta la durata delle riprese. Una delle chiavi della sua trasformazione fisica è stata adattare la sua routine: "Non puoi allenare un sessantenne allo stesso modo in cui faresti con un ventenne. I loro muscoli, le loro ossa e le loro articolazioni sono diversi. Ho mantenuto gli allenamenti di Ralph rigorosi e sicuri". La routine di Ralph Fiennes dunque iniziava ogni giorno alle 5:30 del mattino, con un allenamento di forza seguito da esercizi cardio. L'attore si allenava con i pesi in modo progressivo, allenando tutti i muscoli del corpo, e lo abbinava a regolari sessioni di corsa.

La dieta di Ralph Fiennes

Per quanto riguarda la sua dieta, era previsto un frullato di proteine e frutta dopo il suo primo allenamento mattutino. A colazione mangiava salmone, uova sode, pane di segale, pomodoro e cetriolo. A pranzo: pollo al vapore con broccoli, avocado e olive. Per spuntino, pollo al vapore con un'insalata che includeva hummus o olio d'oliva. A cena, pesce alla griglia con insalata o verdure e, prima di andare a letto, yogurt greco con fiocchi d'avena e mirtilli. Ralph Fiennes si unisce così ad altri attori e celebrità, come Tom Cruise e Brad Pitt, che raggiungono i 60 anni con un corpo muscoloso, dimostrando così che l'età è solo un numero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

Karate Kid non invecchia maiIl segreto di giovinezza di Chuck Norris