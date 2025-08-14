Ralph Fiennes, i segreti dietro la spettacolare trasformazione fisica a 62 anni

Ralph Fiennes è l'ultima celebrità a sfidare il passare del tempo rimettendosi in forma dopo i 60 anni . L'attore britannico è diventato virale sui social media grazie alla sua spettacolare trasformazione fisica. Lo scorso dicembre Fiennes ha presentato in anteprima Itaca-Il ritorno, in cui interpreta l'eroe greco Ulisse. L'attore ha sfoggiato un fisico sorprendente, che mette in risalto i muscoli della parte superiore del corpo: pettorali , bicipiti, addome... Ora il suo personal trainer ha rivelato come è riuscito a sembrare un trentenne a 62 anni. Dan Avasilcai ha rivelato al Times che la routine seguita da Fiennes è alla portata di chiunque sia disposto ad allenarsi quotidianamente, rinunciando ad alcol, dolci e seguendo una dieta equilibrata. Naturalmente, ha avvertito l'esperto, non esiste una soluzione universale; ogni persona è diversa e ha esigenze diverse. "L'obiettivo principale dovrebbe essere diventare la versione migliore di se stessi; non paragonarsi agli altri", ha precisato.

Come è riuscito a dimagrire Ralph Fiennes

Ralph Fiennes, che ha iniziato a seguire una dieta e a fare esercizio fisico cinque mesi prima delle riprese, è riuscito a perdere peso da 80 a 73 chili, e ha continuato con il programma di dieta ed esercizio fisico per tutta la durata delle riprese. Una delle chiavi della sua trasformazione fisica è stata adattare la sua routine: "Non puoi allenare un sessantenne allo stesso modo in cui faresti con un ventenne. I loro muscoli, le loro ossa e le loro articolazioni sono diversi. Ho mantenuto gli allenamenti di Ralph rigorosi e sicuri". La routine di Ralph Fiennes dunque iniziava ogni giorno alle 5:30 del mattino, con un allenamento di forza seguito da esercizi cardio. L'attore si allenava con i pesi in modo progressivo, allenando tutti i muscoli del corpo, e lo abbinava a regolari sessioni di corsa.

La dieta di Ralph Fiennes

Per quanto riguarda la sua dieta, era previsto un frullato di proteine e frutta dopo il suo primo allenamento mattutino. A colazione mangiava salmone, uova sode, pane di segale, pomodoro e cetriolo. A pranzo: pollo al vapore con broccoli, avocado e olive. Per spuntino, pollo al vapore con un'insalata che includeva hummus o olio d'oliva. A cena, pesce alla griglia con insalata o verdure e, prima di andare a letto, yogurt greco con fiocchi d'avena e mirtilli. Ralph Fiennes si unisce così ad altri attori e celebrità, come Tom Cruise e Brad Pitt, che raggiungono i 60 anni con un corpo muscoloso, dimostrando così che l'età è solo un numero.