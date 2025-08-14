"Sono morta per 2 minuti, quello che ho visto dall'altra parte è incredibile"

Una donna dichiarata morta per due minuti ha rivelato la sconvolgente scoperta di ciò che ha visto "dall'altra parte". Nicole Meeuws era senza vita su un letto d'ospedale, ufficialmente dichiarata morta, quando si sarebbe sentita "tirata fuori" dal suo corpo e sarebbe entrata in un tunnel di luce dove sarebbe stata accolta da esseri "dalla pelle blu", come ha raccontato a NeedToKnow. L'artista 49enne era in ospedale dopo aver perso un bambino ed è stata portata d'urgenza in sala operatoria, ma a causa di complicazioni ha iniziato ad avere episodi di perdita di coscienza. "Mi sono ritrovata ad attraversare un tunnel di luce blu e bianca, non un raggio, ma un corridoio che sembrava vivo", ha dichiarato. Meeuws, nata e cresciuta Grecia, ha detto che la luce aveva una temperatura e un tono "quasi come musica fatta d'acqua" e che è entrata in uno spazio luminoso con colori "luminosi" come l'argento, i viola tenui e i blu profondi e radiosi.

Cosa c'è nell'aldilà, il racconto di una donna greca

"Non mi ha fatto paura; è stato come se mi avessero chiamata a casa", ha spiegato la donna. "La camera era immensa, più grande di qualsiasi struttura terrena, e tutto pulsava dolcemente come un battito cardiaco", ha aggiunto. "E poi li ho visti". Meeuws ha rivelato di essere stata accolta da esseri dalla "pelle blu" e dal volto umano, simili ai personaggi del famoso film Avatar. "Due esseri imponenti seduti su troni simili a marmo, scintillanti di energia. I loro occhi erano grandi e color indaco, pieni di gentilezza e comprensione", ha assicurato. "Sembravano umani, ma avevano delle delicate branchie sulle guance. Ricordo di aver visto le loro code da pesce, anziché zampe, ricoperte di squame". E ancora: "Erano entrambi uomini e donne intrecciati e non parlavano a parole, ma ho capito tutto quello che avevano da dirmi". Ha affermato di non capire la loro lingua, ma la facevano sentire a casa e comunicavano telepaticamente con lei che la vita è in realtà un'illusione e che iniziamo a vivere quando moriamo.

La rivelazione dell'esperienza premorte

Meeuws ha anche dichiarato che le avevano detto che non era destinata ad avere figli e che le era stato dato il dono di insegnare alle persone "l'altro lato". "Mi sono sentita più conosciuta di quanto mi fossi mai sentita in vita mia; non volevo andarmene", ha osservato. "Ho capito questo posto, questa sensazione, e credo davvero che sia la casa originale da cui tutti proveniamo. Ho imparato che la morte non è una fine, ma un ritorno alla nostra vita reale", ha aggiunto Nicole. Dopo pochi minuti in cui è stata dichiarata morta, Meeuws è stata "teletrasportata" di nuovo nel suo corpo e quando suo marito, ha cercato di parlarle, lei ha comunicato con un tono acuto in una lingua "non familiare". "Sembrava il rumore di un delfino. È continuato per minuti, lasciando tutti sbalorditi. Ma non riuscivo a fermarlo: proveniva da me, non da me", ha detto Meeuws. "I miei sensi erano acuiti e potevo percepire le emozioni nelle voci delle persone come colori. Sono tornata completamente diversa; quasi rinata", ha aggiunto. Meeuws non ha avuto altre esperienze di premorte dopo l'incidente, ma ha detto di avere spesso visioni di figure dalla pelle blu. Crede che siano creature non aliene della tribù interdimensionale Apkallu, chiamate anche Semidei, che presumibilmente hanno donato la civiltà all'umanità. A detta di Meeuws, la missione affidatale da questi esseri blu è quella di diffondere il messaggio che "l'amore è più forte della morte".

"È stato un inizio non una fine"

"L'amore vincerà sempre; è da lì che veniamo. Siamo tutti una grande famiglia, indipendentemente da confini, culture, religioni e politiche. Tutto ciò che esiste proviene dalla stessa scintilla", ha ribadito. "Più ci aggrappiamo alla paura, all'odio e alle bugie, più è facile controllare l'umanità. Per creare il paradiso in Terra, dobbiamo dedicare ogni giorno a diffondere amore. Non ho più paura della morte perché so cosa mi aspetta dall'altra parte", ha osservato. "È stato un inizio, non una fine", ha concluso.