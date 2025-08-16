Conigli Frankenstein con tentacoli neri, è allarme in America: "Non toccateli"

In Colorado sono stati avvistati dei conigli dall'aspetto particolare, con delle escrescenze nere simili a tentacoli che spuntano dal loro muso. Secondo KUSA-TV, diversi residenti di Fort Collins hanno avvistato i conigli mentre passeggiavano nei loro quartieri e hanno espresso preoccupazione per lo strano aspetto delle creature. "Sembrava che gli spuntassero delle penne nere o degli stuzzicadenti neri intorno alla bocca", ha detto una testimone per poi aggiungere: "Pensavo che sarebbe morto durante l'inverno, ma non è successo. È tornato un secondo anno, e il coniglio è cresciuto". Un'altra persona ha descritto le insolite aggiunte alla testa come escrescenze "dall'aspetto rognoso". Kara Van Hoose, portavoce del Colorado Parks and Wildlife, ha dichiarato al Coloradoan di aver iniziato a ricevere segnalazioni di conigli selvatici con noduli neri sul muso. Alcuni hanno cominciato a chiamare questi conigli con l'appellativo di "conigli Frankenstein" a causa delle loro escrescenze dall'aspetto inquietante. Altri, invece, si sono chiesti se questi conigli possano essere jackalope, un criptide della tradizione americana che si dice abbia il corpo di una lepre americana e le corna di un'antilope.

Cosa sta succedendo ai conigli in America, perché sono così

Secondo il sito web del Colorado Parks and Wildlife (CPW), le escrescenze nere sulla testa dei conigli sono dovute a una causa più macabra e concreta: un'infezione virale chiamata papillomavirus del coniglio selvatico. Il virus provoca la formazione di "noduli neri" attorno alla testa del coniglio infetto. Le escrescenze possono "allungarsi" e assumere "un aspetto simile a un corno". Il CPW ha osservato che questo virus è "specifico dei conigli" e "non causa malattie in altre specie". Fortunatamente, il papillomavirus del coniglio selvatico non causa "effetti significativi" sulla salute dei conigli, a meno che la crescita non ne impedisca l'assunzione di acqua e cibo. "La maggior parte dei conigli selvatici infetti sopravvive all'infezione virale, dopodiché le escrescenze scompariranno", ha aggiunto CPW sul suo sito web. Nonostante questo, l'agenzia ha osservato che il virus può essere "più grave" nei conigli domestici, che dovrebbero essere portati da un veterinario per le cure necessarie se contraggono il virus.

Perché non bisogna toccare questi conigli

Le autorità sanitarie e il Colorado Parks and Wildlife rassicurano: il virus non si trasmette all’uomo né agli animali domestici. È però fortemente sconsigliato toccare o catturare i conigli infetti, sia per non diffondere ulteriormente l’agente patogeno, sia per non stressare gli animali già debilitati.