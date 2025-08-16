SIENA - La contrada del Valdimontone col fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, sul cavallo Anda e Bola, ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta tenendosi al comando per i tre giri di piazza del Campo fin dalla Mossa dove è andato subito davanti a tutti con uno scatto di prepotenza. Pantera e Leocorno hanno tallonato il Valdimontone tutta la corsa, poi Zedde ha avuto lo spunto all'ultimo Casato di far mantenere la testa della corsa a Anda e Bola rintuzzando un insidioso tentativo di Tittia su Diodoro per il Leocorno di superarlo all'ultima curva.

La corsa

Una corsa senza storia dopo 35 minuti di mossa convulsa con le contrade rivali Leocorno e Civetta, Aquila e Pantera a darsi battaglia tra i canapi. A provarci fino all'ultimo sono stati proprio Pantera e Leocorno, quest'ultima in particolare con l'accoppiata vincente del Palio di luglio scorso: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro. Ma a nulla è valso ogni sforzo. Il Drappellone realizzato da Francesco De Grandi andrà a fare compagnia agli altri 44 nel museo della contrada di via dei Sordi. Da registrare una sola caduta, quella del fantino del Bruco. Proprio mentre il tramonto si avvicinava il cielo su Siena si è tinto di giallo, rosso e bianco, i colori del Valdimontone.

Gli ospiti

Ad assistere da una finestra in piazza del Campo al trionfo di Gingillo Anda e Bola, è stata la cantante Madonna che si è regalata lo spettacolo del Palio di Siena per il suo 67/o compleanno. La popstar era giunta nel pomeriggio ed era stata vista scendere da un van in piazza Indipendenza per poi dirigersi a Palazzo d'Elci. Per lei i festeggiamenti del compleanno proseguiranno in serata e in compagnia di una trentina di amici in un hotel del centro storico. Ad assistere alla carriera dalle trifore di palazzo pubblico, ospiti del Comune di Siena, gli attori italiani Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Pietro Sermonti. "Bisognerebbe raccontare le contrade prima di raccontare il Palio perché senza di loro il Palio non ci sarebbe, questo è un dato certo", aveva detto questa mattina la sindaca di Siena Nicoletta Fabio nella consueta conferenza stampa che precede il Palio, definendolo "la punta dell'iceberg, il momento in cui esplodono le passioni anche in maniera sfrenata, a volte all'esterno può apparire una follia". Una lucida follia che pervade da stasera tutti i contradaioli del Valdimontone che portano in trionfo i due assoluti protagonisti, il fantino e il cavallo, Giuseppe Zedde detto Gingillo e Anda e Bola.