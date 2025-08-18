Pippo Baudo, le cause della morte. L'amico rivela: "Ultimi mesi chiuso in casa"

La morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto all'età 89 anni, continua a suscitare emozione e ricordi. Ma com'è morto il mitico conduttore televisivo? "Ci ha lasciato serenamente – ha detto all'Ansa il dottore Antonio De Luca –. Negli ultimi tempi era molto sofferente, parlava poco anche al telefono e cercava di chiudere in fretta le conversazioni. È insostituibile, nessuno ha la sua cultura e la sua professionalità”. Ad aggiungere qualche dettaglio in più Giorgio Assumma, avvocato e amico di lunga data di Super Pippo: il presentatore si sarebbe spento in seguito a un indebolimento neurologico. "Pippo ha avuto un indebolimento neurologico alle gambe che lo ha condizionato molto. - ha ammesso al Corriere della Sera - In più, vedeva poco e cercava di nascondermelo, mi individuava attraverso la provenienza della mia voce. Tutte le volte che andavo a trovarlo, uscivo con un senso di angoscia". E poi: "Gli ultimi mesi li ha passati chiuso in casa, non è quasi mai uscito se non per andare al compleanno di Pingitore del Bagaglino, aveva difficoltà a incontrare la gente".