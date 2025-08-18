Georgina Rodriguez, il difetto dell'anello di fidanzamento (che è passato inosservato)

I social sono andati in tilt quando Georgina Rodriguez ha mostrato al mondo lo splendido anello di fidanzamento che Cristiano Ronaldo le ha regalato per ufficializzare la loro relazione. L'anello , un design esclusivo realizzato dalla rinomata azienda di gioielli di Bilbao Dámaso Martínez, ha suscitato commenti di ogni tipo. Ma è l'anello di fidanzamento perfetto? Rispecchia la tradizione di questo tipo di gioiello? Stando alle parole di chi è nel settore ci sarebbe un difetto che sarebbe passato inosservato. Secondo l'esperta di gioielli Juana García Sánchez, l'anello che CR7 ha regalato alla sua futura moglie non sarebbe un vero anello di fidanzamento bensì "un anello da cocktail".

Perché l'anello di Georgina non è un vero anello di fidanzamento

L'anello di Georgina, a detta dell'esperta, non soddisfa le caratteristiche di un anello di fidanzamento "perché è enorme e pesante. Quel tipo di pietra, intorno ai 40 carati, è più adatta a una collana che a un anello. È scomoda e limita le dita. Solo la montatura è perfetta, ma tutto il resto è carente". In sostanza, "quell'anello è più un anello da gala o da cocktail, pensato per attirare l'attenzione nelle occasioni speciali, ma non per simboleggiare un impegno che si indossa tutti i giorni".

La differenza tra un anello di fidanzamento e un anello da cocktail

Gli anelli da cocktail come quello di Georgina sono nati negli anni '20, durante il proibizionismo negli Stati Uniti, come un modo per le donne di mostrare la propria indipendenza e il proprio stile personale. Sono anelli grandi e vistosi, pensati per occasioni speciali o feste, non per essere indossati tutti i giorni. Un anello di fidanzamento dovrebbe essere in oro, giallo o bianco. Allo stesso tempo comodo e consentire la mobilità delle dita, perché ci si aspetta che venga indossato tutti i giorni, simboleggiando amore e fedeltà.