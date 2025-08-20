Katia Ricciarelli assente ai funerali di Pippo Baudo: cosa è successo dopo la morte del conduttore

Katia Ricciarelli non è ai funerali di Pippo Baudo. La soprano e attrice è stata sposata con il conduttore dal 1986 al 2004. L'ex moglie di Super Pippo – morto lo scorso 16 agosto – ha presenziato alla camera ardente a Roma dove ha abbracciato in lacrime la figlia di lui, Tiziana, nata da un precedente matrimonio di Baudo. In un'intervista rilasciata a La Verità, la Ricciarelli ha spiegato che Militello è troppo lontano per lei che nei giorni scorsi ha avuto un infortunio: “Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano". Le esequie di Baudo si terranno infatti in Sicilia, dove è nato e cresciuto. Ma Militello è anche il luogo in cui il 18 gennaio del 1986, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli diventarono marito e moglie. L'artista ha dichiarato di voler ricordare Militello com'era il giorno delle nozze: "Me lo porterò nella testa e nel cuore”.
L'ultimo saluto di Katia Ricciarelli a Pippo Baudo
Nei giorni scorsi Katia Ricciarelli, accompagnata dall'amica Mara Venier, si è recata alla camera ardente allestita presso il Teatro delle Vittorie per dare un ultimo saluto all'ex marito Pippo Baudo. La 79enne non ha nascosto la sua delusione per non avere appreso della morte dell'ex marito dalle persone a lui vicine, in particolare si aspettava che glielo comunicasse la segretaria del conduttore, Dina Minna, la figlia Tiziana o l'avvocato Giorgio Assumma. "Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva”, ha ammesso. Ha chiarito, tuttavia, di non avercela con la figlia di Baudo, Tiziana, che ha abbracciato in lacrime nella camera ardente: "Ho dato un bacio alla bara e mi sono commossa pensando che dentro c’era lui. "Ho dovuto sedermi. Mara (Venier, ndr) ha visto Tiziana e mi ha portato da lei. Ci siamo abbracciate, senza parlare. È strano che queste cose le facciamo davanti alla morte di una persona cara", ha confidato la Ricciarelli.