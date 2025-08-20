Katia Ricciarelli assente ai funerali di Pippo Baudo: cosa è successo dopo la morte del conduttore

Katia Ricciarelli non è ai funerali di Pippo Baudo. La soprano e attrice è stata sposata con il conduttore dal 1986 al 2004. L'ex moglie di Super Pippo – morto lo scorso 16 agosto – ha presenziato alla camera ardente a Roma dove ha abbracciato in lacrime la figlia di lui, Tiziana, nata da un precedente matrimonio di Baudo. In un'intervista rilasciata a La Verità, la Ricciarelli ha spiegato che Militello è troppo lontano per lei che nei giorni scorsi ha avuto un infortunio: “Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano". Le esequie di Baudo si terranno infatti in Sicilia, dove è nato e cresciuto. Ma Militello è anche il luogo in cui il 18 gennaio del 1986, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli diventarono marito e moglie. L'artista ha dichiarato di voler ricordare Militello com'era il giorno delle nozze: "Me lo porterò nella testa e nel cuore”.