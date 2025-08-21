Orlando Bloom ha perso 14 chili mangiando tonno e cetriolo ed è quasi morto

Orlando Bloom al centro dell'attenzione mediatica per la sua straordinaria trasformazione fisica nel film The Cu t, in uscita a settembre. A 48 anni, l'attore britannico ha rivelato di aver perso circa 14 chili in soli tre mesi , un fatto che ha sorpreso sia i suoi fan che gli esperti di salute. Nella pellicola, Bloom interpreta un famoso ex pugile che, dopo un drammatico incontro finale, cerca la redenzione e una strada da percorrere. L'attore britannico si è sottoposto a un rigoroso regime di allenamento e dieta. In un'intervista a People, Bloom ha condiviso la sua esperienza e gli estremi a cui è arrivato per raggiungere questa trasformazione fisica. "È stato un processo incredibilmente impegnativo. Ho perso più di 13 chili con una dieta rigorosa e sotto la supervisione di esperti", ha spiegato.

La drastica dieta di Orlando Bloom

La dieta di Orlando Bloom consisteva principalmente in tonno e cetrioli, alimenti a basso contenuto calorico e proteico. L'attore ha anche ammesso di aver ridotto significativamente l'assunzione di acqua, il che ha avuto ripercussioni non solo sul suo corpo, ma anche sulla sua salute mentale. "L'ansia e la paranoia dovute alla mancanza di sonno erano molto reali. A volte pensavo letteralmente di morire", ha confessato. La trasformazione, però, non è stata solo sofferenza. "Ero entusiasta di affrontare questa sfida", ha dichiarato. Eppure, durante le riprese finali, ogni pensiero era rivolto al cibo. "La restrizione dell'acqua per raggiungere il mio peso più basso per le scene finali mi ha portato a pensare ossessivamente al cibo, sognando cosa avrei potuto mangiare una volta finita la dieta a base di tonno e cetrioli", ha scherzato. Consapevole dei rischi, Bloom ha messo subito in guardia: "Non è sicuramente qualcosa da provare a casa". Il percorso, infatti, è stato seguito passo passo dal nutrizionista Philip Goglia, che lo ha monitorato con controlli settimanali e analisi del sangue.