Brainrot, arrivano le ultime tre card special edition!!

La collezione Skifidol Italian Brainrot si arricchisce di una novità imperdibile. Dopo il grande successo delle card già uscite, arrivano altre tre esclusive assolute che renderanno ancora più unica la tua raccolta.
La prima uscita è fissata per venerdì 29 agosto e sarà disponibile in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio. Protagonista di questo debutto speciale è LALLARELLA PALLAVONAUTA, pronta a conquistare i collezionisti con il suo look inconfondibile e un punteggio straordinario di 210!
Ma non finisce qui: la serie continuerà con altre due imperdibili uscite. La seconda card arriverà venerdì 12 settembre, sempre in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio, mentre la terza e ultima sarà disponibile venerdì 26 settembre, per completare la collezione con un tris davvero unico.
Segna le date, preparati alla caccia e non lasciarti sfuggire questa mini-serie destinata a diventare un cult. Le ultime tre card Brainrot ti aspettano in edicola, solo con il Corriere dello Sport-Stadio!