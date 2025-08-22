La vedova di Jorge Costa rompe il silenzio e fa una promessa: il messaggio emoziona tutti

Pochi giorni dopo la morte di Jorge Costa , avvenuta il 5 agosto, la vedova dell'ex calciatore ha parlato pubblicamente per la prima volta. "Amore mio dolce e gentile, oggi [21 agosto] ricorre l'anniversario del nostro primo bacio. Congratulazioni per il nostro bacio, congratulazioni al nostro amore, che è nato da esso e continua a crescere, anche in tua assenza. Lo festeggio in silenzio, con la certezza che il nostro amore non finirà mai", ha scritto Estela Rito a corredo di alcune foto insieme. Parole emozionanti e le reazioni non sono mancate. Ukra ha lasciato un "bacio forte", Cândido Costa un disegno a forma di cuore, così come Hugo Almeida e Ricardo Costa, ex giocatori dell'FC Porto. Tra gli amici della coppia, molti hanno espresso affetto per la vedova e ricordato "l'eterno capitano".

La storia d'amore tra Jorge Costa ed Estela Rito

Jorge Costa, scomparso all'età di 53 anni, aveva conosciuto Estela Rito mentre lavorava come allenatore della nazionale gabonese in Africa tra il 2014 e il 2016. Così aveva parlato di quell'esperienza: "A livello personale, mi è capitata la cosa migliore che potesse capitarmi nella vita: ho incontrato la mia attuale moglie. Sono stati due anni e mezzo fantastici che purtroppo si sono conclusi, perché se fosse dipeso da me, potrei ancora essere lì. Sono stato molto felice". Estela Rito è un'assistente di volo: attualmente, come si apprende dal suo profilo Linkedin, lavora per la compagnia VVIP. Per Costa quello con la Rito è stato il secondo matrimonio. In passato è stato sposato con Isabel Costa, dalla quale ha avuto tre figli: David, 31 anni, Guilherme, 23 anni, e Salvador, 18 anni, giocatore del Leça. È diventato nonno per la prima volta nel 2022.