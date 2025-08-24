Lo strano caso dell'uomo che non dorme da due anni: "I miei occhi si stanno sciogliendo"

Un giovane britannico di nome Oliver Alvis è diventato oggetto di studio a causa della sua strana condizione medica. Meccanico, era riuscito ad acquistare un appartamento con quattro camere da letto. Tutto sembrava andare per il meglio ma all'età di 30 anni ha iniziato a non riuscire più a dormire : una condizione che lo ha portato a rimanere senza sonno per due anni interi. "Non soffro semplicemente di insonnia, il sonno è scomparso totalmente. Non ho sonno. Non mi addormento. Sono in uno stato di allerta permanente. Giorni infiniti si trasformano in notti infinite, ed è un tormento. La mancanza di sonno non solo provoca esaurimento, ma mi distrugge anche lo spirito", ha raccontato al Daily Mail. Una situazione complicata che ha spinto Oliver a desiderare addirittura la propria morte: " Ho perso quasi tutto. La persona che ero una volta non c'è più. Come può essere che qualcosa di così naturale, così essenziale come il sonno, mi venga completamente portato via? Mi chiedevo quale dolore potesse portare qualcuno a desiderare la morte. Ora capisco. Non voglio morire, ma non posso sopportare questa tortura ancora a lungo. Darei fino all'ultimo centesimo per cui ho lavorato solo per poter chiudere gli occhi e dormire". La cosa peggiore è che tutti i medici che ha consultato non sono stati in grado di dare una risposta al suo caso, il che peggiora ulteriormente la sua situazione: "Nessuno sa davvero come affrontare questa situazione, anche se il sonno è il fondamento stesso della vita", ha spiegato.

La nuova vita di Oliver Alvis senza sonno

Ovviamente Oliver ha preso anche forti sedativi per provare a dormire ma non sono bastati, lasciando ancora più perplessi i medici. "Ho trascorso gli ultimi 21 mesi in un incubo, lottando per sopravvivere in un corpo che sembrava andare a fuoco, che bruciava dall'interno", ha confidato. E il suo corpo diventa sempre più dolorante, giorno dopo giorno, come se indossasse una tuta di ferro: "Sento che i miei occhi si stanno sciogliendo. Non riesco a camminare in linea retta. La mia vista è compromessa. Non riesco a digerire bene il cibo". E ancora: "Non riesco più a relazionarmi con nessuno. Niente mi dà piacere o divertimento. E giorno e notte resto sveglio, nemmeno assonnato, intrappolato in una mente che non riesce a riposare, a riprendersi o a resettarsi. Mi sento disperatamente solo perché mi sento l'unica persona al mondo a soffrire così".

L'appello di Oliver Alvis

Il neurologo Guy Leschziner ha osservato che l'insonnia è una "malattia mortale" ma per il momento Oliver sembra resistere: "Sebbene per ragioni etiche non disponiamo di dati molto chiari sugli esseri umani, i cani tenuti svegli muoiono invariabilmente entro 17 giorni, e anche i ratti entro 32 giorni". Intanto Oliver ha fatto pubblicamente un appello a qualsiasi medico o esperto del sonno affinché lo aiuti: "Se sei un ricercatore, un neuroscienziato, uno specialista del sonno o semplicemente qualcuno che crede che questo possa essere reale, ti prego, fallo sapere".