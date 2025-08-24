Kate Middleton bionda, le foto con il nuovo look sono virali. E l'intelligenza artificiale...

Kate Middleton bionda? Già in passato, prima della diagnosi di cancro e successive cure, c'erano state alcuni immagini virali dell'intelligenza artificiale che avevano fatto scalpore, visto che nel Regno Unito i look della principessa del Galles sono di interesse nazionale. Stavolta, però, la verità è un'altra: Kate sembra aver davvero schiarito i capelli. Le foto di oggi, che la ritraggono mentre con William e i figli andava in chiesa a Balmoral, in Scozia, hanno fatto il giro del mondo.