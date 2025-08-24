Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Kate Middleton bionda, le foto con il nuovo look sono virali. E l'intelligenza artificiale...

Già in passato c'erano state alcune immagini della principessa con i capelli più chiari ma stavolta la verità è un'altra
Kate Middleton bionda, le foto con il nuovo look sono virali. E l'intelligenza artificiale...
1 min

Kate Middleton bionda? Già in passato, prima della diagnosi di cancro e successive cure, c'erano state alcuni immagini virali dell'intelligenza artificiale che avevano fatto scalpore, visto che nel Regno Unito i look della principessa del Galles sono di interesse nazionale. Stavolta, però, la verità è un'altra: Kate sembra aver davvero schiarito i capelli. Le foto di oggi, che la ritraggono mentre con William e i figli andava in chiesa a Balmoral, in Scozia, hanno fatto il giro del mondo.

Kate Middleton ultime news, il nuovo colore di capelli

Kate, infatti, sembra aver schiarito lunghezze e radici: non è bionda platino, ma avrebbe optato per un miele molto più caldo. E in Inghilterra nelle ultime ore le ricerche sulle schiariture dei capelli lunghi hanno fatto schizzare le ricerche sul web. Kate, d'altronde, fa sempre tendenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

Kate Middleton, il segreto sullo yachtKate Middleton in vacanza in Grecia