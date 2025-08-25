Gli scienziati scoprono un legame tra i terremoti e l'estrazione di petrolio

Da sempre i terremoti hanno conseguenze catastrofiche e da sempre gli scienziati cercano di comprenderli e prevederli. A volte, alcune regioni del pianeta soffrono più di altre a causa della loro maggiore vulnerabilità ai movimenti sismici. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel Surrey, nell'Inghilterra meridionale , tra il 2018 e il 2019. Durante quel periodo, gli abitanti della zona hanno subito più di 100 piccoli terremoti che hanno scosso il terreno sotto i loro piedi. In teoria, la magnitudo era così piccola che non avrebbe dovuto causare danni ma molti residenti hanno segnalato crepe e danni alle loro case. Qual è stata la ragione di questo aumento significativo? Una situazione insolita visto che la regione del Surrey non aveva subito eventi sismici significativi per decenni. Per questo lo scienziato Matthew Fox ha deciso di studiare il fenomeno ottenendo risultati davvero sorprendenti.

I terremoti sono causati dall'estrazione di petrolio?

Il fatto che il Surrey abbia subito decine di terremoti quando non era una zona di frequente attività sismica ha attirato l'attenzione di Matthew Fox, uno scienziato dell'University College di Londra (UCL). Per questo motivo, ha voluto guidare lo studio Were the Newdigate Earthquakes, Southern England, of 2018–2019 triggered by oil extraction?, per valutare se i terremoti fossero stati causati dall'impianto petrolifero di Horse Hill. Per fare questo, i ricercatori hanno eseguito più di un milione di simulazioni e hanno scoperto una correlazione temporale tra il pompaggio del petrolio e l'insorgenza delle scosse. Fox ha spiegato nel rapporto pubblicato su Geological Magazine: "Il nostro studio suggerisce che esiste un collegamento tra i terremoti e le trivellazioni petrolifere a Horse Hill, ma non possiamo escludere che questa connessione sia una coincidenza".

In che modo l'estrazione di petrolio influisce sui terremoti?

Gli scienziati studiano da tempo come l'estrazione di fluidi dal sottosuolo possa alterare l'equilibrio geologico e, in alcuni casi, innescare terremoti. Questa questione ha causato gravi conflitti tra aziende e gruppi ambientalisti, ma sembra esserci una spiegazione scientifica abbastanza chiara. Quando il petrolio viene pompato da grandi profondità, la pressione dei pori nella roccia si riduce, il che può generare sollecitazioni che vengono rilasciate sotto forma di piccoli terremoti. Inoltre, il Dottor Fox e il suo team hanno dimostrato che questi cambiamenti non si manifestano necessariamente immediatamente. Alcuni tipi di roccia possono trasmettere queste modifiche nel giro di poche ore, ma a volte le conseguenze non sono evidenti fino a mesi dopo. Ad ogni modo gli scienziati hanno chiarito che c'è bisogno di ulteriori studi a riguardo.