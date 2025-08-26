Martina Colombari ha la diastasi addominale: "Ho un buco nella pancia"  

Martina Colombari ha la diastasi addominale . Un problema causato dal parto di venti anni fa del figlio Achille , avuto dal marito Billy Costacurta . L’ex Miss Italia, che presto vedremo a Ballando con le Stelle insieme a Fabio Fognini e Filippo Magnini , ha raccontato tutto in un video social, uno dei tanti in cui condivide le sue quotidiane sedute di allenamento. Ad alcuni follower non è infatti sfuggito che la sua pancia ha una forma particolare. Martina ne ha parlato con schiettezza, anche perchè si tratta di un problema comune a moltissime donne che hanno avuto figli. "Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia. È che mi è rimasta dopo la gravidanza una diastasi addominale, che significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita", ha spiegato.

La diastasi addominale colpisce anche le Vip

Prima di Martina Colombari, a parlare della diastasi addominale è stata Costanza Caracciolo, la moglie di Bobo Vieri. "Ce l’hanno tantissime donne, è un distaccamento del retto addominale. Me l’hanno fatto notare, perché io ero presa dalle bambine e non ci avevo pensato. Mi hanno chiesto più volte se fossi incinta o se ci fosse qualcosa che non andava. Quando ero distesa avevo un po’ la pancia a punta. Ho pensato di fare un intervento, ho visto specialisti, poi alla fine ho trovato una soluzione facendo degli esercizi specifici per l’addome", ha detto l'ex Velina. A soffrire di questa problematica pure Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, che si è addirittura sottoposta ad un intervento chirurgico. "Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura. Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi...finalmente lo sentivo. Mi sto riferendo a ciò che è successo nell'ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero!", ha dichiarato.

Come riconoscere la diastasi addominale post parto: i sintomi

Si parla di diastasi addominale post parto se l’addome continua ad essere rilassato, si gonfia molto dopo aver mangiato e non migliora con l’attività fisica. Non dipende dal tipo di parto: è una conseguenza fisiologica della gravidanza che lascia l’addome più rilassato. Questa patologia può inoltre comportare: mal di schiena, ernia ombelicale, gonfiore addominale, disturbi della digestione, sensazione di pesantezza nella zona pelvica, alterazioni della postura. Per capire se davvero si tratta di diastasi è opportuno sottoporsi ad una visita specialistica chirurgica ed eseguire un'ecografia della parete addominale. Nelle donne che hanno avuto più gravidanze, la diastasi addominale può portare ad un eccesso di pelle a livello dell’addome.