Federica Pellegrini e Giunta festeggiano il terzo anniversario di matrimonio con un gesto speciale

Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il loro terzo anniversario di matrimonio. Il 27 agosto 2022 la campionessa olimpica e il suo allenatore si sono detti 'sì' nella suggestiva cornice della chiesa di San Zaccaria, a Venezia. Per l'occasione, i due hanno condiviso una dolce dedica sui social ricordando quel giorno così magico. "Come nelle favole, buon anniversario amore", ha scritto Giunta a corredo di alcuni scatti in bianco e nero del matrimonio. "3 anni e sembra ieri... dobbiamo finirla di fare cose", ha scritto invece la Divina condividendo un breve filmato di quel giorno. La Pellegrini aveva parlato per la prima volta della relazione con Giunta dopo la sua ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo svolte nel 2021. "È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro", aveva dichiarato in quell'occasione.
Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta
Sul matrimonio Federica Pellegrini aveva dichiarato a Verissimo: "È stato molto emozionante. Nella nostra vita siamo abituati a vivere situazioni di forte stress, ma questo è stato totalmente nuovo, qualcosa a cui non sei preparato". Quindi, La Divina aveva proseguito: "Eravamo felici ed eravamo proprio noi. Abbiamo voluto una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. Ma anche l'ingresso e l'uscita dalla chiesa è stato emozionante, sono stata accompagnata da cori da stadio durante tutto il percorso". Il 2024 ha segnato un altro importante traguardo nella storia d'amore con Matteo Giunta: la nascita della piccola Matilde, la loro prima figlia, venuta al mondo lo scorso gennaio, coronando così il sogno di costruire un famiglia.