Federica Pellegrini e Giunta festeggiano il terzo anniversario di matrimonio con un gesto speciale

Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il loro terzo anniversario di matrimonio. Il 27 agosto 2022 la campionessa olimpica e il suo allenatore si sono detti 'sì' nella suggestiva cornice della chiesa di San Zaccaria, a Venezia. Per l'occasione, i due hanno condiviso una dolce dedica sui social ricordando quel giorno così magico. "Come nelle favole, buon anniversario amore", ha scritto Giunta a corredo di alcuni scatti in bianco e nero del matrimonio. "3 anni e sembra ieri... dobbiamo finirla di fare cose", ha scritto invece la Divina condividendo un breve filmato di quel giorno. La Pellegrini aveva parlato per la prima volta della relazione con Giunta dopo la sua ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo svolte nel 2021. "È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro", aveva dichiarato in quell'occasione.