Il record di Messi che Taylor Swift non è (ancora) riuscita a battere  

La notizia che Taylor Swift sposerà presto Travis Kelce ha fatto il giro del mondo. Come era prevedibile, il post ufficiale dell'annuncio di fidanzamento condiviso su Instagram è stato rapidamente inondato di commenti e like. Ma non abbastanza 'mi piace' quanti la foto di Messi che solleva la Coppa del Mondo in Qatar 2022.

Il record di Messi che Taylor Swift non è riuscita a battere

L'immagine di Messi che alza la Coppa del Mondo dopo aver sconfitto la Francia nella Coppa del Mondo del 2022 in Qatar ha raggiunto 10 milioni di like in soli 40 minuti. La foto del fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce ha raggiunto la stessa cifra, ma in poco più di un'ora. Il post di Taylor, un giorno dopo l'annuncio del suo matrimonio, ha ottenuto 31 milioni di "mi piace" mentre quello di Messi ad oggi ne ha 74 milioni.