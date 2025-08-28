Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il record di Messi che Taylor Swift non è (ancora) riuscita a battere  

La popstar ha fatto impazzire il web annunciando il suo fidanzamento ma è lontana dal livello del calciatore argentino
1 min

La notizia che Taylor Swift sposerà presto Travis Kelce ha fatto il giro del mondo. Come era prevedibile, il post ufficiale dell'annuncio di fidanzamento condiviso su Instagram è stato rapidamente inondato di commenti e like. Ma non abbastanza 'mi piace' quanti la foto di Messi che solleva la Coppa del Mondo in Qatar 2022.

Il record di Messi che Taylor Swift non è riuscita a battere

L'immagine di Messi che alza la Coppa del Mondo dopo aver sconfitto la Francia nella Coppa del Mondo del 2022 in Qatar ha raggiunto 10 milioni di like in soli 40 minuti. La foto del fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce ha raggiunto la stessa cifra, ma in poco più di un'ora. Il post di Taylor, un giorno dopo l'annuncio del suo matrimonio, ha ottenuto 31 milioni di "mi piace" mentre quello di Messi ad oggi ne ha 74 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

Il patrimonio di Taylor SwiftChi sono le 10 wags più ricche