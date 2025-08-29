Benedetta Pilato, l'accorato messaggio dopo il caso del furto a Singapore: "Segnata sul piano umano"

Tutto il dispiacere di Benedetta Pilato. La campionessa azzurra sapeva perfettamente che, nel momento in cui la storia del furto a Singapore con intervento del ministro degli Esteri, sarebbe stata resa nota, sarebbe finita in prima pagina perché quando fai un record del mondo a 16 anni (nei 50 rana) è inevitabile diventare un personaggio. Idem quando poi, a 20 di anni, con il tuo sorriso dopo un quarto posto olimpico, cambi la narrazione del concetto di sconfitta nello sport. E allora, per tutti questi motivi, Pilato ha commentato con estremo dispiacere quanto accaduto un paio di settimane fa a Singapore: "Desidero condividere alcune considerazioni in merito a quanto recentemente emerso sulla mia persona. Durante il mio rientro dall'Asia, a seguito della partecipazione ai Campionati Mondiali e di un breve soggiorno privato con altri miei compagni della nazionale di nuoto, mio malgrado, sono stata indirettamente coinvolta in uno spiacevole episodio gestito dalle autorità aeroportuali di Singapore. In giorni che avrebbero dovuto essere soprattutto di riposo e di relax mentale, ho invece attraversato, lontana da casa, momenti particolarmente difficili, che poi fortunatamente si sono rilevati essere indipendenti dalla mia volontà, ma che mi hanno profondamente segnato sul piano umano. Tengo a precisare che ho collaborato fin da subito con le autorità locali, con il pieno supporto dell'Ambasciata Italiana. La vicenda fortunatamente si è conclusa in poche ore, senza nessuna implicazione, grazie anche alla mia massima trasparenza nei confronti delle stesse autorità aeroportuali di Singapore", prosegue Pilato, sottolineando "non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati, e chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello sport, alla correttezza e all'onestà personale. Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano. Adesso torno nuovamente a concentrarmi con serenità e maggior determinazione sul mio percorso sportivo. Ringrazio profondamente chi mi ha sostenuta con discrezione, senza giudizi gratuiti, e chi continua a credere in me". Per adesso, invece, non ci soo state dichiarazioni da parte di Chiara Tarantino. Sembra che la nuotatrice azzurra, ad ora, abbia cancellato i suoi profili social.