A Venezia la cerimonia degli ACES International Video Awards: premi a Regione Liguria e Comune di Napoli

VENEZIA - Spazio Regione Veneto e Veneto Film Commission alla 82ª Mostra del Cinema all’Hotel Excelsior. Qui si è svolta oggi la cerimonia degli ACES International Video Awards (AIVA), che ha visto la consegna dei Premi Speciali dedicati alla forza dello sport come identità, inclusione e coesione sociale.

L’edizione 2025 ha registrato numeri da record: 28 video da 4 continenti, a conferma della dimensione sempre più globale del contest promosso da ACES, capace di raccontare lo sport con linguaggi e sensibilità diverse.

I premi speciali

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati due riconoscimenti: * Premio Regione del Veneto (“Inclusione sociale e promozione del fair play”), assegnato a Regione Liguria; * Premio Corriere dello Sport (“Legame con il contesto socio-culturale e territoriale”), conferito al Comune di Napoli.

Le voci dei protagonisti

«Un onore accogliere la famiglia ACES in questo contesto che unisce sport e digitale, con video che sanno trasmettere valori universali», ha commentato Cristiano Corazzari, assessore allo Sport della Regione Veneto, che ha sottolineato la partecipazione della ASD Pindemonte di Verona con un progetto sull’inclusione.

A ritirare il premio per la Regione Liguria è stata Cecilia Cuneo, dirigente del Settore Sport e Tempo libero: «Questo video racconta valori fortemente legati all’inclusione e alla possibilità di far partecipare tutti. È un riconoscimento che stimola a proseguire con maggiore impegno verso uno sport sempre più accessibile e inclusivo, in linea con l’anno che vede la Liguria come Regione Europea dello Sport».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro: «Il premio non valorizza solo la creatività dei nostri studenti, ma anche l’impegno della Liguria nella promozione di uno sport rispettoso delle diversità. Liguria 2025 non è solo un titolo, ma un’occasione per mettere in risalto i nostri giovani e il territorio».

Per il Comune di Napoli, il riconoscimento è stato accolto da Sergio Mazzocca, responsabile Area Sport e Pari Opportunità: «Il video raccoglie attività sportive diffuse in tutta la città. È un viatico straordinario verso il 2026, quando saremo Capitale Europea dello Sport, e si inserisce nel percorso che ci porterà alla Coppa America 2027».

Le istituzioni, i partner e il mondo delle imprese

Nel suo intervento, Antonella Baldino, AD e DG dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ha ricordato l’impegno della banca «nel rafforzare il parco infrastrutturale sportivo in Italia, in stretta collaborazione con ACES. Un unicum in Europa, che sostiene infrastrutture non solo sportive ma anche culturali».

La delegata ACES per il Triveneto, Rosanna Conte, ha parlato di «orgoglio e soddisfazione per un traguardo raggiunto anche grazie alla candidatura della Regione Veneto a European Region of Sport 2024 e alla partecipazione costante dei suoi comuni».

Per Decathlon, è intervenuta Angela Maceri, che ha sottolineato come «fare squadra sia fondamentale per diffondere i valori autentici dello sport. Decathlon è da sempre impegnata nella promozione di uno sport accessibile a tutti e in questa collaborazione con ACES riconfermiamo la nostra missione: avvicinare le persone alla pratica sportiva in ogni territorio».

Infine, Angelo Spagnuolo di Overtime Festival ha rimarcato il legame consolidato con AIVA: «Un appuntamento che arricchisce il nostro programma, radicato da quindici edizioni, portando a Macerata municipalità e progetti da tutto il mondo».

Prossima tappa: Macerata

«Complimenti ai vincitori e grazie alla Regione Veneto per l’ospitalità – ha dichiarato Vincenzo Lupattelli, presidente di ACES Italia –. È motivo di orgoglio vedere come il contest sia diventato sempre più partecipato e internazionale».

Il prossimo appuntamento con gli ACES International Video Awards è fissato a Macerata, il 10 e 11 ottobre, in occasione della XV edizione dell’Overtime Festival. In programma una tavola rotonda sull’audiovisivo applicato a cultura, sport e turismo digitale, organizzata insieme all’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, con la partecipazione di europarlamentari italiani e internazionali, la proiezione di tutti i video in concorso e la cerimonia di premiazione finale.