Regina Camilla, il retroscena commovente: da adolescente respinse un molestatore

Emerge solo ora, grazie ad un nuovo libro-inchiesta, un episodio agghiacciante che risale a molti anni fa
Regina Camilla, il retroscena commovente: da adolescente respinse un molestatore© REUTERS
2 min

ROMA - Un episodio sorprendente della giovinezza di Regina Camilla è emerso grazie al nuovo libro-inchiesta Power and the Palace di Valentine Low. Raccontato per la prima volta pubblicamente solo oggi, questo momento di coraggio rivela molto della sua determinazione e del suo impegno verso le vittime di violenza. Secondo l’estratto pubblicato da People, Regina Camilla, all’età di circa 16 o 17 anni, subì un tentativo di aggressione sessuale mentre viaggiava su un treno diretto alla stazione di Paddington, a Londra.

La Regina Camilla e quel brutto episodio

Davanti all’avanzata del molestatore, reagì prontamente: si tolse una scarpa e colpì l’uomo con il tacco nei genitali. Una reazione tanto efficace quanto istintiva, affinata dagli insegnamenti materni. Una volta arrivata alla stazione, si avvicinò a un agente in divisa e denunciò l’accaduto. L’aggressore fu prontamente arrestato. L’episodio non era mai stato reso pubblico prima; Regina Camilla lo rivelò solo in privato, nel 2008, durante un colloquio con Boris Johnson, allora sindaco di Londra. La sua testimonianza, condivisa da Guto Harri – ex direttore della comunicazione di Johnson – colpì profondamente il politico, influenzandolo nella sua decisione di istituire centri anti‑violenza e di assistenza alle vittime di aggressioni sessuali nella capitale britannica.

