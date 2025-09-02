Il mondo della tv e del giornalismo sono in lutto per la scomparsa di Emilio Fede all'età di 94 anni. L'ex direttore del Tg4 era stato ricoverato alla Residenza San Fedele di Segrate, centro alle porte di Milano, in condizioni critiche. Presenti insieme all'ex giornalista e a darne notizia sulle sue condizioni e sulla sua scomparsa sono state le due figlie, Simona e Sveva. Le sue condizioni erano peggiorate già da alcuni giorni, ma questa mattina sarebbero precipitate.