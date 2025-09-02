Il mondo della tv e del giornalismo sono in lutto per la scomparsa di Emilio Fede all'età di 94 anni. L'ex direttore del Tg4 era stato ricoverato alla Residenza San Fedele di Segrate, centro alle porte di Milano, in condizioni critiche. Presenti insieme all'ex giornalista e a darne notizia sulle sue condizioni e sulla sua scomparsa sono state le due figlie, Simona e Sveva. Le sue condizioni erano peggiorate già da alcuni giorni, ma questa mattina sarebbero precipitate.
Emilio Fede, la carriera e i vent'anni al Tg4
Nato il 24 giugno 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Emilio Fede ha iniziato la sua carriera da giornalista per Il Momento - Mattino di Roma e la Gazzetta del Popolo di Torino, iniziando poi a lavorare per la Rai a partire dal 1958 fino a diventare direttore del Tg1 nel 1981. Poi negli anni '80 arrivò il passaggio alla Fininvest di Silvio Berlusconi, arrivando alla direzione del Tg4 nel 1992, lanciato per la prima volta proprio in quell'anno, che lascerà dopo vent'anni nel 2012. Le sue ultime apparizioni in tv risalgono al 2022, prima del peggioramento delle sue condizioni.