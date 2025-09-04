Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
SisalTipster partner ufficiale di Fantacalcio® per i prossimi anni. Il progetto Fantapizza apre la stagione 

La collaborazione vuole offrire consigli, approfondimenti e analisi esclusive basate su dati oggettivi, con la partecipazione di alcuni volti noti come Pierluigi Pardo
SisalTipster partner ufficiale di Fantacalcio® per i prossimi anni. Il progetto Fantapizza apre la stagione 
4 min

Roma, 04 settembre 2025SisalTipster e Fantacalcio® insieme per i prossimi anni. Il progetto editoriale di Sisal diventa partner ufficiale del fantasy più famoso dell’universo calcistico. Una collaborazione che porterà nei prossimi mesi iniziative esclusive, sfide coinvolgenti e sorprese pensate per la più grande community di Fantallenatori® in Italia. SisalTipster entra così nel cuore dell’esperienza dei Fantallenatori come alleato strategico nei momenti più caldi della stagione, a partire dall’asta. Perché per SisalTipster al Fantacalcio la fortuna non basta: servono analisi, dati concreti, percentuali e consigli affidabili di esperti. Nessun dubbio sulla formazione: grazie alle chicche editoriali e ai suggerimenti esclusivi, i Fantallenatori avranno sempre un supporto tecnico e divertente. Raffaela Leoni, Direttore Marketing di Sisal, spiega: “Con questa partnership vogliamo rafforzare il ruolo di SisalTipster come punto di riferimento per chi vive il Fantacalcio con passione, divertimento e spirito di community. Offriamo consigli, approfondimenti e analisi esclusive basate su dati oggettivi, perché per noi il Fantacalcio è competenza, passione e una community straordinaria con cui vogliamo crescere e condividere esperienze sempre nuove”.

La novità della collaborazione tra SisalTipster e Fantacalcio® 

Il primo passo della collaborazione è la Fantapizza. Ogni anno, l’asta di Fantacalcio® è accompagnata da rituali che si ripetono puntualmente: tra questi, la cena che nel 98% dei casi significa pizza. Proprio in quel momento cruciale, i dati e le statistiche di SisalTipster saranno stampati sui cartoni della pizza distribuiti a Roma, Milano e Napoli tra il 2 e il 12 settembre, periodo clou delle aste. Un modo diretto, autentico e sorprendente per accompagnare i fantallenatori nella costruzione della rosa perfetta. Nino Ragosta, CEO & Founder di Quadronica, società proprietaria di Fantacalcio® commenta: “Fantacalcio® è nato per creare condivisione, rituali e momenti di comunità. L’incontro con SisalTipster è naturale: unisce la forza dei numeri e delle analisi al piacere di vivere insieme la passione per il calcio. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura che porterà sorprese e iniziative esclusive per tutti i nostri Fantallenatori®”. La partnership sarà sostenuta anche dalla partecipazione di volti molto vicini al mondo del calcio e al Fantacalcio®, tra cui Pierluigi Pardo, che arricchirà con il suo contributo editoriale e la sua inconfondibile voce il racconto delle attivazioni. Da 80 anni Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato, attualmente attivo in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato sia alla Borsa di New York che di Londra.

