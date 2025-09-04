Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Kate Middleton e i capelli biondi, fan in allarme in tutto il mondo: "È una parrucca"

Le immagini della principessa del Galles bionda diventano virali, ma sui social in tanti temono che possa esserci qualcosa sotto
Kate Middleton e i capelli biondi, fan in allarme in tutto il mondo: "È una parrucca"
1 min

Kate Middleton ha un nuovo look, di cui come sempre quando di mezzo c'è la principessa del Galles si parla in tutto il mondo. Non a caso le parole "parrucca" e "capelli biondi" da giorni sono le più cliccate sui motori di ricerca. Come mai? C'è chi è semplicemente curioso delle nuove schiariture della principessa del Galles e chi, invece, teme che non stia ancora bene e che "la nuova chioma sia una parrucca". Le immagini non chiariscono, anzi: ci sono delle foto in cui i capelli sembrano davvero finti e altre in cui si vede chiaramente che sono i suoi, con al massimo qualche ciocca finta per dare volume. 

Kate Middleton ultime news, il mistero della parrucca

Di sicuro, Kate continua a dividersi tra dovere reali e pieno recupero delle forze dopo il cancro che l'ha colpita più di un anno fa. E poco importa, alla fine, se i capelli siano i suoi o meno. Come sottolineano tanti fan su X: "Conta solo che stia bene e abbia dato un po' di luminosità al volto". Vero, non a caso, secondo uno studio, da quando Kate ha schiarito i capelli la richiesta di colpi di sole nel Regno Unito sarebbe aumentata del 40%.

