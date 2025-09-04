Kate Middleton e i capelli biondi, fan in allarme in tutto il mondo: "È una parrucca"

Kate Middleton ha un nuovo look, di cui come sempre quando di mezzo c'è la principessa del Galles si parla in tutto il mondo. Non a caso le parole "parrucca" e "capelli biondi" da giorni sono le più cliccate sui motori di ricerca. Come mai? C'è chi è semplicemente curioso delle nuove schiariture della principessa del Galles e chi, invece, teme che non stia ancora bene e che "la nuova chioma sia una parrucca". Le immagini non chiariscono, anzi: ci sono delle foto in cui i capelli sembrano davvero finti e altre in cui si vede chiaramente che sono i suoi, con al massimo qualche ciocca finta per dare volume.