Giorgio Armani diretta morte reazioni, vip e gente comune piangono il re della moda

Oggi se ne è andato lo stilista simbolo del Made in Italy, legatissimo anche allo sport: la cronaca in tempo reale
Giorgio Armani diretta morte reazioni, vip e gente comune piangono il re della moda
Chiara Zucchelli
5 min

Se ne è andato all'improvviso, nonostante avesse 91 anni. A modo suo, con eleganza e stile, con un bellissimo messaggio e con la grazia di chi non vuole disturbare. E allora Giorgio Armani ha deciso che ad annunciare la sua morte con un comunicato fossero la famiglia e i dipendenti, cioè la sua vita. E poi ha deciso che ci sarà la camera ardente ma i funerali saranno in forma privata. Lutto cittadino a Milano, lutto nei cuori di tutti perché personaggi famosi e non oggi piangono Re Giorgio. Lo piange la moda, lo piange anche lo sport: la sua Armani basket, grandi campioni come Federica Pellegrini, Tamberi, Baggio e molti altri, tutti uniti nel ricordo di un uomo che ha cambiato la storia dell'Italia. Di seguito, tutte le reazioni in tempo reale.

20:32

Armani, Pozzecco commosso

Dopo la vittoria dell'Italia contro Cipro, il ct della nazionale di basket, Gianmarco Pozzecco, ha ricordato Armani commosso

 

 

20:31

Giorgio Armani morto, il messaggio di Inter e Real Madrid

"Il Real Madrid CF, il suo Presidente e il suo Consiglio di Amministrazione esprimono profondo rammarico per la scomparsa di Giorgio Armani, proprietario dell'Olimpia Milano dal 2008 e una delle figure più importanti ed emblematiche del mondo della moda nella storia. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e la sua vicinanza alla famiglia, a tutti i suoi cari, al club e a tutti i suoi tifosi. Possa riposare in pace": questo il messaggio del Real per la morte di Armani. L'Inter ha invece scritto: "Il mondo piange la scomparsa di Giorgio Armani: icona della nostra città, leggenda della moda che con la sua creatività ed eleganza ha saputo raccontare l’italianità nel mondo, promuovendo anche l'eccellenza dello sport milanese".

20:30

Giorgio Armani, il messaggio di Sofia Goggia

Questo il messaggio della campionessa olimpica Sofia Goggia: "Elegante, raffinato, iconico. Giorgio Armani è stato un uomo che con la sua creatività, la sua coerenza, la minuziosa cura del dettaglio, la sua lungimirante visione e il coraggio di portare avanti le proprie idee, ha segnato un'epoca. Della moda e dell'essere italiani nel mondo. È stato un uomo che ha voluto portare i propri nobili valori anche nel mondo dello sport italiano, tifandolo e supportandolo con la sua classe e il suo altruismo. Ci ha esortati a inseguire la bellezza della nostra autenticità e ci ha permesso di valorizzarla attraverso delle creazioni uniche".

20:29

Morte Giorgio Armani, Tamberi e la moglie Chiara commossi

Molto commossi anche Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara, testimonial di Armani da anni: "Ricordo come fosse ieri quella telefonata… Non entrerò nei dettagli, non è questo il momento, ma sento il bisogno di ringraziarla ancora una volta. Per tutto. Per aver creduto in me. Per aver insegnato a milioni di persone il valore del lavoro, l'importanza della cura nei dettagli, la voglia di migliorare sempre e di non accontentarsi mai. Grazie, Signor Armani, per essere stato un esempio. Per aver portato il nome dell'Italia nel mondo per decenni, incarnando come nessun altro l'eleganza e lo stile. Spero di essere stato all'altezza del ruolo che mi ha affidato: per me è stato, senza ombra di dubbio, uno degli onori più grandi della mia vita. Ancora una volta… Grazie. Un forte abbraccio a tutta la famiglia Armani. Riposi in pace". Questo il messaggio di Tamberi. Sua moglie ha condiviso delle foto con Armani sui suoi social

20:22

Federica Pellegrini, il bellissimo messaggio per la morte di Armani

Così Federica Pellegrini su Instagram per Giorgio Armani: "Sei stato un simbolo, un'ispirazione, una guida. Oggi il mio cuore piange, ma l'Italia ti ringrazia. Ho avuto l'onore di conoscerti e lavorare con te tanti anni, ne sono grata. Mi dispiace solo non averti potuto salutare, questa brutta notizia proprio non me l'aspettavo"

20:19

Giorgio Armani, la morte colpisce tutto il mondo

La morte di Giorgio Armani ha colpito tutto il mondo, a dimostrazione dell'importanza del re della moda italiana

Milano

 

