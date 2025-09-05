Armani, l'enorme vuoto di chi veniva da un altro tempo

Quando se ne va un uomo di 91 anni non si può parlare di scioccante sorpresa. Anche se i megalomani come Xi e come Putin dialogano a microfono aperto sul progetto di campare per l’eternità, comunque minimo 150 anni trapiantandosi organi a tutto spiano, la vita mantiene purtroppo o per fortuna una sua logica di tempi e di inesorabili scadenze. Poi, ogni vita ha i suoi bilanci di chiusura. Giorgio Armani , vivendo dal di dentro il mondo a dir poco eccentrico e narciso della moda, può chiudere con la simpatia e il rimpianto soprattutto del mondo di fuori, il mondo che magari fatica a capire il capino con penne di gabbiano e zucca in testa, ma ancora coglie istintivamente il segnale inequivocabile del gusto raffinato e dell’eleganza essenziale.

Tra tanti creativi del famolo strano, così immancabilmente strano dal diventare tutti scontati e banali, persino patetici nella ricerca malata della trasgressione e di due foto sul magazine, Armani ha tenuto una sua linea retta. Così, noi gente di strada che non frequentiamo passerelle e vecchie officine reinventate atelier, ci ritroviamo malinconici per il vuoto lasciato da un imprenditore appassionato, da un’intelligenza consapevole, da un artista vero. Da un italiano in tutto e per tutto, italiano tipo un Proietti o un Bearzot, come dimostra questo fatto ormai diventato eclatante, che il Signor Giorgio - così chiamato dai dipendenti - non si è mai affrettato a cercare compratori cinesi o fondisti, seguendo la moda della moda, ma anzi sempre alzando la linea del Piave per difendere il suo intangibile e inimitabile Made in Italy. Italiano comunque, fino all’ultimo, fino a comprare giorni fa persino la Capannina, uno di quei simboli nazionali, almeno di una certa Italia, di un’altra Italia, così cari alla storia del nostro costume, più che altro per non lasciarla disperdere nel nulla, facilmente trasformata nel banalissimo stereotipo moderno del “locale d’atmosfera”, ovviamente “esclusivo”, magari esclusivo come una Terrazza Sentimento e una Gintoneria.

La differenza sta tutta qui: in un ambiente di strambi, autentici o recitati, ascendente circo equestre, Armani stacca per la sua umanità lineare, integra, quasi elementare, oppure minimalista, come l’establishment ha marchiato la sua moda, non saprei dire se in positivo o in negativo. La sua vita viene fuori da mille biografie pret-a-porter, tutte consultabili in rete, con tanto di immancabili inizi self-made man (prima il fallito tentativo di carriera medica, al fianco di Jannacci, poi nel ‘57 vetrinista e commesso alla Rinascente di Milano), con tanto di colpo planetario, nell’80 i completi di Richard Gere in American Gigolo, con tanto di ricchezze accumulate: nel 2022 Forbes lo dichiarò secondo italiano più ricco, con 11,1 miliardi di dollari. Il Time, per non saper né leggere né scrivere, lo inserì con tutte le carte in regola tra i 100 migliori rappresentanti del secolo.

Ma siccome qui siamo pur sempre nella sartoria Corriere dello Sport-Stadio, è della fetta sportiva di questa immane biografia che non si può tacere. Tante volte le testate di settore devono inventarsi improbabili agganci sportivi nei ritratti della bella gente, tirandoli per i capelli, anche quando non ci sono, ma con Armani proprio non bisogna ricorrere a nessun sotterfugio: Armani ha amato, masticato, vissuto lo sport. Lo ha vestito, in tante occasioni e in mille declinazioni, dai Giochi olimpici alle squadre nazionali (eventualmente consultare in rete l’interminabile elenco), e lo ha finanziato direttamente, da padrone dell’Olimpia basket, salvandola nel 2008 da una deriva piuttosto tenebrosa. Beckham, Figo, Shevchenko possono testimoniare da testimonial il senso della sua firma addosso, ma prima ancora della sua amicizia accanto.

E poi sì, certo, era omosessuale. Ma anche lì, persino lì: era omosessuale nel suo inconfondibile modo diritto, essenziale, riservato. Di questo parlava tranquillamente, apertamente, se ne aveva voglia, se era il caso. Così: «Un uomo omosessuale è uomo al cento per cento. Non si deve vestire da omosessuale. Quando l’omosessualità è esibita all’estremo, come per dire “ah, sai, sono omosessuale”, è qualcosa che non ha niente a che fare con me. Un uomo deve essere un uomo».

Un enorme vuoto, questo è adesso Giorgio Armani nell’attualità italiana. Nella moda, nello sport, nel costume. Sempre più difficile trovarne altri così. Vengono da un altro tempo, da un altro mondo, da un altro modo. La storia li fa e poi butta via lo stampo. Mai come stavolta, si può parlare di stile. Una faccenda però che non c’entra niente con l’effimero e il futile delle sfilate: è uno stile impalpabile e arduo, è stile di vita. Purtroppo, uno stile che sta passando di moda.