Brainrot, le special edition continuano: arriva la seconda card!

La collezione Skifidol Italian Brainrot non smette di sorprendere e torna in edicola con la sua seconda uscita speciale
Brainrot, le special edition continuano: arriva la seconda card!
1 min

Dopo il successo della LALLARELLA PALLAVONAUTA (210 punti), è il momento di un nuovo protagonista destinato a conquistare i collezionisti e le montagne: ATLETICO SBANANINI, con un incredibile punteggio di 210 punti! La card sarà disponibile venerdì 12 settembre, sempre in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio. E non è finita: il gran finale è già fissato per venerdì 26 settembre, quando arriverà in edicola la terza e ultima card della mini-serie, pronta a chiudere in bellezza questa collezione esclusiva.

Segna le date, non perdere l’occasione e completa il tuo set con le ultime tre card Brainrot, destinate a diventare un cult.

