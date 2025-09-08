Ostriche, scatta l'allarme dopo l'inquietante scoperta: cosa hanno trovato gli scienziati 

L'inquinamento continua a devastare il mare e a provarlo è l'ultima scoperta avvenuta nel Mar Mediterraneo. Uno studio, pubblicato su NPJ Emerging Contaminants, ha rivelato che tutte le ostriche allevate in due delle sue aree principali (il Mar Tirreno e il Mar Adriatico) contengono microplastiche. I ricercatori hanno analizzato campioni di ostriche piatte e hanno riscontrato differenze legate al grado di industrializzazione di ciascuna area. I campioni provenienti dal Mar Tirreno hanno registrato una media di 1,55 particelle per grammo. Al contrario, quelli provenienti dall'Adriatico presentavano 0,84 particelle per grammo. Anche la composizione varia: nel primo caso predominano le sfere di plastica legate ai processi industriali mentre nel secondo abbondano le fibre provenienti dagli scarichi agricoli e dal lavaggio degli indumenti sintetici.
Perché le microplastiche nelle ostriche sono preoccupanti
La scoperta più preoccupante è stata la dimensione dei frammenti di plastica trovati. Circa l'80% misurava meno di 500 micrometri, con dimensioni più comuni tra 50 e 150 micrometri. Queste dimensioni corrispondono perfettamente al plancton che questi animali filtratori consumano naturalmente, il che significa che le ostriche non riescono a distinguere tra cibo e frammenti di plastica. Le ostriche processano 25 litri d'acqua all'ora, il che le rende particolarmente vulnerabili all'accumulo di plastica. Filtrando l'acqua per ricavarne i nutrienti, intrappolano inavvertitamente frammenti sintetici che corrispondono alle dimensioni della loro dieta naturale. Questa contaminazione minaccia la salute umana, poiché le ostriche vengono spesso consumate crude come prelibatezza in tutta Europa. I processi di purificazione standard che rimuovono i batteri richiedono solo 48 ore, ma la ricerca dimostra che le ostriche impiegano 96 ore per espellere il 90% della plastica ingerita. Le attuali norme sulla sicurezza alimentare non tengono conto della contaminazione da microplastiche, il che significa che i consumatori ingeriscono questi frammenti senza saperlo. La conformazione del Mar Mediterraneo aggrava il rischio di ingestione di microplastiche. È un mare semi-chiuso, con scarsi scambi d'acqua con l'Atlantico. I fiumi non aiutano, convogliando l'inquinamento interno verso gli allevamenti di ostriche situati a 15-20 chilometri dalla foce del fiume.
Cosa fare contro le microplastiche nelle ostriche
Alla luce dell'ultima scoperta, è bene chiedere sempre ai fornitori informazioni sulla provenienza delle ostriche e se gli allevamenti monitorano i livelli di plastica. Sostenete dunque gli stabilimenti che danno priorità a prodotti ittici di provenienza sostenibile, che arrivano da acque vicine a coste meno sviluppate. È importante inoltre ridurre l'impatto ambientale della plastica per evitare che altri frammenti finiscano nelle acque. Scegliere dunque indumenti realizzati con materiali naturali anziché tessuti sintetici, che rilasciano minuscole particelle di plastica durante il lavaggio. E poi installare un filtro per la lavatrice per catturare le microfibre prima che finiscano nelle acque reflue.