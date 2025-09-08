Ostriche, scatta l'allarme dopo l'inquietante scoperta: cosa hanno trovato gli scienziati 

L'inquinamento continua a devastare il mare e a provarlo è l'ultima scoperta avvenuta nel Mar Mediterraneo. Uno studio, pubblicato su NPJ Emerging Contaminants, ha rivelato che tutte le ostriche allevate in due delle sue aree principali (il Mar Tirreno e il Mar Adriatico) contengono microplastiche. I ricercatori hanno analizzato campioni di ostriche piatte e hanno riscontrato differenze legate al grado di industrializzazione di ciascuna area. I campioni provenienti dal Mar Tirreno hanno registrato una media di 1,55 particelle per grammo. Al contrario, quelli provenienti dall'Adriatico presentavano 0,84 particelle per grammo. Anche la composizione varia: nel primo caso predominano le sfere di plastica legate ai processi industriali mentre nel secondo abbondano le fibre provenienti dagli scarichi agricoli e dal lavaggio degli indumenti sintetici.