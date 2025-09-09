Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Stefano Benni è morto a 78 anni: addio all'autore bolognese 

Si è spento dopo aver scritto numerosi romanzi tra cui il celebre Bar Sport: i dettagli
Stefano Benni è morto a 78 anni: addio all'autore bolognese © ANSA
Stefano Benni non c'è più. Il mondo della letteratura piange l'autore bolognese, che in carriera ha scritto numerosi romanzi tra cui il celebre 'Bar Sport' e 'La compagnia dei celestini'. Benni è morto all'età di 78 anni. Lo apprende LaPresse da fonti vicini allo scrittore. In vita è stato umorista, giornalista e drammaturgo. 

Stefano Benni e il mondo del lavoro  

Benni ha lavorato con numerose testate giornalistiche e periodici, tra cui L’Espresso, Panorama, Linus, La Repubblica e il Manifesto, inoltre ha creato testi per il teatro, script cinematografici, contenuti per la tv e persino i monologhi per Beppe Grillo. Quasi tutti i suoi romanzi sono usciti per Feltrinelli, con diverse edizioni in lingue straniere. Negli ultimi anni aveva interrotto l'attività professionale per via di un problema di salute. Originario di Bologna (classe 1947), Benni è cresciuto tra le montagne dell'Appennino, guadagnandosi il nomignolo "Lupo" che lo seguì per sempre.

