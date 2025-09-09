Neymar, un miliardario sconosciuto gli lascia in eredità una fortuna

Un vero colpo di fortuna per Neymar . Secondo quanto riportato da vari media sudamericani, un imprenditore brasiliano di 31 anni ha deciso di lasciare il suo intero patrimonio al calciatore. Il testamento, firmato presso uno studio notarile e convalidato da Francisco Da Silva, stabilisce che il giocatore è l'unico erede di un patrimonio stimato in 6 miliardi di reais, equivalenti a oltre 1 miliardo di dollari . La decisione, in realtà, non è nuova. L'uomo aveva già espresso questo desiderio a Neymar nel 2023 , ma ora il documento legale è diventato pubblico. Le ragioni alla base del gesto sono sorprendenti: si dice che l'imprenditore sia single, senza figli e con gravi problemi di salute.

Perché un miliardario ha deciso di lasciare la sua eredità a Neymar

Secondo quanto riportato, la scelta di Neymar come suo erede è dovuta al fanatismo e al rapporto dell'attaccante con il padre, molto simile a quello che ha avuto l'imprenditore con il proprio. "Mi piace Neymar, mi identifico molto con lui. Il suo rapporto con suo padre mi ricorda quello che avevo con il mio, che è scomparso", ha dichiarato alla stampa qualche tempo fa. Il padre di Neymar, Neymar Santos Sr., è al fianco del figlio fin da quando ha iniziato a giocare a calcio ed è stato anche il suo agente per diversi anni. L'ex giocatore del Barcellona, oggi capitano del Santos, ha più volte sottolineato l'importanza del genitore nella sua carriera, come figura di supporto personale e professionale.

Il ricco patrimonio di Neymar

La carriera calcistica di Neymar Santos Júnior ha avuto un'ascesa fulminea. Ha debuttato con il Santos in Brasile, dove, a soli 19 anni, è stato la stella della squadra che ha vinto la Copa Libertadores 2011. Grazie a questa prestazione, nel 2013 si è trasferito per milioni di euro al Barcellona, ​​in Spagna, club con cui ha vinto anche la Champions League. Dopo quattro anni il trasferimento al Paris-Saint-German, per circa 222 milioni di euro, che lo ha reso l'acquisto più costoso nella storia del calcio. Nel 2023 è stato acquisito dall'Al-Hilal dell'Arabia Saudita, per 90 milioni di euro (anche in questo caso il più costoso nella storia del club e del campionato saudita). A febbraio di quest'anno, all'età di 33 anni, è tornato nella squadra dove aveva debuttato. Questa impressionante carriera ha permesso a Neymar di guadagnare cifre esorbitanti, principalmente grazie agli stipendi altissimi solitamente pattuiti nei suoi contratti. Ma ha guadagnato ingenti somme anche da accordi di sponsorizzazione, principalmente con Nike, un marchio che lo ha supportato per 11 anni e gli ha fatto guadagnare un patrimonio netto di oltre 115 milioni di dollari (98 milioni di euro). Nel complesso, secondo Celebrity Net Worth, Neymar ha attualmente un patrimonio netto di 450 milioni di dollari (oltre 380 milioni di euro). Sebbene la cifra sia sbalorditiva, ciò che sorprende ancora di più è che rappresenta solo la metà della fortuna dell'imprenditore che vuole trasferire i suoi beni a Neymar. Se il brasiliano accetterà infatti l'eredità, la sua ricchezza triplicherà.