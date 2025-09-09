iPhone 17, tutti i nuovi modelli Apple: novità, prezzo e quando esce in Italia

Apple ha finalmente svelato tutti i modelli della nuova linea iP hone 17 durante un seguitissimo evento allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, in California. Sul palco il CEO Tim Cook , per il quale con questi nuovi smartphone "abbiamo alzato l'asticella: oggi andiamo oltre, con quella che per noi è una novità assoluta". L'attesa è dunque finita, con il nuovo iP hone 17 che è stato presentato in tutte le sue varianti e con le prime informazioni svelate.

iPhone 17, i quattro nuovi modelli: tutti i dettagli

L'iPhone 17, che monterà il sistema operativo iOS 26, si presenterà nella classica lineup con tre modelli: iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Pro Max. La novità assoluta è la presenza di un quarto modello, chiamato iPhone Air e la cui caratteristica principale è lo spessore di solo 5,6 millimetri, garantendo però le stesse caratteristiche dell'iPhone 17. Il cuore di questo nuovo smartphone sarà un processore A19 con Apple Intelligence. La versione base monterà uno schermo da 6,3 pollici, che diventa da 6,9 pollici nella versione Pro Max. Il Ceramic Shield 2 sui lati consentirà allo smartphone di resistere a urti e cadute, mentre tra le più grandi innovazioni c'è la traduzione simultanea delle chiamate. iPhone 17 monta due camere, con una principale da 48 MP e una macro da 12 MP, mentre le camere diventano tre nelle versioni Pro e Pro Max con la presenza di una ultra-grandangolare.

iPhone 17, quanto costerà e quando arriverà in Italia

Il prezzo per la versione base di iPhone 17 con 256GB di memoria interna è di 979 euro, che diventano 1.229 euro per la versione da 512GB. Spostandoci invece su iPhone 17 Pro, la versione da 256GB partirà da 1.339 euro, quella da 512 GB a 1.589 euro e quella da 1TB di memoria da 1.839 euro. La versione Pro Max partirà dai 1.489 euro per 256GB di meoria, 1.739 euro per 512GB, 1.989 euro per 1TB e infine ben 2.489 euro per 2TB di memoria interna. La data da segnare sul calendario per l'Italia sarà quella del 12 settembre, per i pre-order, e del 19 settembre per l'acquisto nei negozi.