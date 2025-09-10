Ecco cosa succede al corpo se si elimina l’alcol per un mese

ROMA - Il consumo abituale di alcol, anche in quantità moderate, è sempre più al centro dell’attenzione della comunità scientifica. Bere regolarmente non solo accelera l’invecchiamento del cervello, ma aumenta il rischio di tumori, malattie neurodegenerative e compromette la qualità del sonno. Se da un lato tra le nuove generazioni sembra emergere un lieve calo nell’interesse per le bevande alcoliche, dall’altro cresce la preoccupazione per il fenomeno del binge drinking , ossia il bere con l’obiettivo di ubriacarsi, diffuso anche tra i più giovani e persino tra i minorenni.

I benefici senza alcol: lo studio

Secondo Marcus Munafò, rettore dell’Università di Bath (Regno Unito), non esiste una quantità “benefica” di alcol. L’Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: non c’è una dose sicura, per quanto minima, che non abbia effetti negativi sulla salute. In quest’ottica, l’astinenza assoluta resta la scelta più salutare, anche se per molti può sembrare un traguardo lontano. Per questo, gli esperti consigliano di iniziare con un periodo di prova: eliminare l’alcol per 30 giorni. Negli ultimi anni movimenti come il “Dry January” hanno guadagnato popolarità. Si tratta di un mese intero senza alcol, associato a benefici che vanno dalla riduzione del grasso epatico, glicemia e colesterolo, fino a vantaggi psicologici significativi.

Senza alcol cosa migliora? Ecco i risultati

Uno studio condotto dall’University College di Londra nel 2018 su circa 100 persone che hanno partecipato al Dry January (con un gruppo di controllo di 50 individui) ha mostrato risultati sorprendenti. Dopo 24 ore: miglior idratazione e livelli di zucchero nel sangue più stabili. Dopo due settimane: sonno più regolare, maggiore concentrazione e umore migliorato. Dopo un mese: perdita di peso media di quasi 2 kg. dati più interessanti emersi dalla ricerca riguardano i benefici metabolici: in un solo mese senza alcol, i partecipanti hanno registrato un miglioramento del 25% della sensibilità all’insulina. Un aspetto cruciale, se si considera che il diabete di tipo 2 diagnosticato sotto i 40 anni comporta un rischio di mortalità quattro volte più elevato rispetto alla popolazione generale. Inoltre, è stata osservata una diminuzione dei livelli di ansia e depressione, confermando che l’alcol non influisce solo sul fisico, ma anche sulla sfera emotiva e mentale.