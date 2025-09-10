Pippo Baudo eredità, aperto il testamento: alla segretaria la stessa quota dei figli

Svelato il testamento di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto all’età di 89 anni. E non mancano le sorprese: la ricca eredità sarà infatti divisa in tre parti. A beneficiarne i due figli del volto tv: Alessandro e Tiziana, e la sua storica assistente, Dina Minna . Come riporta Il Messaggero, le ultime volontà di Super Pippo sono state rese note dopo l'apertura del testamento, il 9 settembre a Bracciano nello studio del notaio Renato Carraffa. Una procedura durata circa due ore, alla quale erano presenti i due figli del presentatore e la sua segretaria. Non si conosce la cifra esatta del patrimonio di Baudo ma secondo alcune stime dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro , tra compensi percepiti (solo i 13 Sanremo gli sarebbero valsi circa 800 mila euro l'uno), gli altri contratti televisivi, i diritti d'immagine, i guadagni dalle campagne pubblicitarie, le attività imprenditoriali (a Mascalucia nel catanese era socio di due aziende attive nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali). Senza dimenticare le proprietà immobiliari: a Fiano Romano, a Noto, a Siracusa e cinque case a Roma (una in zona Prati e le altre in Centro), per un valore di mercato di circa 5 milioni.

Perché Pippo Baudo ha lasciato la sua eredità alla segretaria Dina Minna

Dina Minna, 54 anni, è stata inclusa nel testamento di Pippo Baudo. Ha iniziato a lavorare con il conduttore negli anni Ottanta ed è stata al suo fianco fino alla fine. Minna gestiva tutti gli impegni di Baudo, filtrava le telefonate, lo aiutava nel lavoro e negli ultimi anni si occupava anche di seguirlo nell'assunzione delle terapie farmacologiche diventate necessarie. È stata accanto a lui fino all’ultimo e oltre, organizzando le fasi complicate delle esequie, dalla camera ardente a Roma ai funerali a Militello. Non è stata solo la sua segretaria personale, o assistente che dir si voglia, ma parte integrante della famiglia Baudo. "Ho perso un padre", ha detto più volte Dina dopo la morte del siciliano. Che l'ha trattata come una figlia, sia in vita che in morte, destinandole una fetta importante della sua eredità, divisa dunque in parti uguali tra Minna i figli di sangue Tiziana e Alessandro Baudo. Di recente a parlare di questo legame è stata anche Katia Ricciarelli, ex moglie di Baudo: "Una volta mi disse di averle intestato due appartamenti di Roma. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: ‘È buona e mi sta vicino’. Questo fa capire tutto". Stando alle indiscrezioni, inoltre, il conduttore potrebbe aver predisposto ad associazione benefiche una parte della sua eredità, data la sua indole generosa.

Alessandro e Tiziana, chi sono i figli di Pippo Baudo

Alessandro Baudo è nato nel 1962 dalla relazione tra Mirella Adinolfi e Pippo Baudo. All'epoca la donna era sposata con Tullio Formosa, un produttore radiofonico. Baudo spiegò al settimanale Gente perché inizialmente non riuscì a riconoscere suo figlio: "Per l'adulterio era prevista la galera (il divorzio non era ancora legale in Italia, ndr). Non potevamo conciliare la sua condizione di moglie e madre con la nostra relazione. Rimase con il marito e io accettai la sua decisione. Non avevo mezzi economici, né un lavoro stabile, che futuro potevo darle?". Riuscì a frequentare di nascosto Alessandro fino ai 4 anni. Il bambino lo considerava una sorta di zio. Poi, la famiglia di Alessandro si trasferì in Australia. Baudo raccontò che a quel punto avvertì il timore di averlo perso per sempre, ma quando Tullio Formosa si ammalò, Mirella Adinolfi ritenne opportuno dire la verità ad Alessandro. Una volta Alessandro disse: "Saperlo è stato uno shock, anch'io ero padre. Non provo rancore. Pippo è una persona pulita e onesta". Nel 2022, Alessandro annunciò la decisione di lasciare l'Australia e di tornare in Italia per stare vicino al padre. Alessandro ha un figlio, Sean, che ha reso Pippo Baudo bisnonno. L'altra figlia di Pippo Baudo, Tiziana, è invece nata nel 1970 dal matrimonio poi naufragato con Angela Lippi. Madre di due gemelli oggi adolescenti, lavora nel settore degli eventi e delle pubbliche relazioni.